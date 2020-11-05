Zihinsel engelli Mevlüt'ten haber alınamıyor - Son Dakika

Zihinsel engelli Mevlüt'ten haber alınamıyor

05.11.2020 07:25
Zihinsel engelli Mevlüt'ten haber alınamıyor, System.String[]

MERSİN'in Mut İlçesinde tuvalete gitmek için evden çıkan zihinsel engelli 13 yaşındaki Mevlüt Paylı'dan iki gündür haber alınamıyor.

MERSİN'in Mut İlçesinde tuvalete gitmek için evden çıkan zihinsel engelli 13 yaşındaki Mevlüt Paylı'dan iki gündür haber alınamıyor.

Merkez Kültür Mahallesi'nde oturan yüzde 50 zihinsel engelli Mevlut Paylı, önceki gün saat 13.00 sıralarında evin dışında bulunan tuvalete gitmek için evden çıktı. Mevlüt'ün uzun süre dönmemesi üzerine endişelenen anne Havva paylı, tuvalette olmadığını görünce bir yakınına gitmiş olabileceğini düşündü. Yakınlarını arayarak oğlunun onlarda olup olmadığını soran Havva Paylı, olumsuz yanıt alınca durumu güvenlik güçlerine haber verdi. Yapılan kayıp başvurusu sonrası polis ve jandarma, Mevlüt Paylı'yı bulmak için çalışma başlattı. ancak, bir sonuç alınamadı.Öte yandan sosyal medya platformlarında da kayıp Mevlüt'ün fotoğrafları paylaşılarak, görenlerin güvenlik güçlerine haber vermeleri istendi.


Zihinsel engelli Mevlüt'ten haber alınamıyor

Kültür Mahallesi, Engelli, Mut, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zihinsel engelli Mevlüt'ten haber alınamıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Leipzig, evinde Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti CHP'li Mahmut Tanal, oy çuvalı üzerindeki pozunu paylaşıp Trump ve Biden'a sordu: Geleyim mi? YÖK Başkanı Saraç, pandemide yurt dışından Türkiye'deki üniversitelere usulsüz yatay geçişler yapıldığını doğruladı CHP'li Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'para verildi' iddialarına sert çıkış: Kanıtınız varsa ortaya koyun Trump mı, Biden mı? Hükümetten "ABD seçimlerinde kim kazanırsa Türkiye'ye yarar?" sorusuna yanıt İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Sağlık kontrolüne getirildiği hastanenin cam kapılarını tekmeledi, sağlık çalışanlarına korku dolu anlar yaşattı
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
ABD başkanlık seçiminde önde olan Biden: Kazanan biz olacağız, gereken sayıya ulaşacağız ABD başkanlık seçiminde önde olan Biden: Kazanan biz olacağız, gereken sayıya ulaşacağız         
00:22
Trabzonspor, teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile anlaşma sağladı Trabzonspor, teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile anlaşma sağladı         
23:20
Son Dakika: Medipol Başakşehir, evinde Manchester United'ı 2-1 mağlup etti Son Dakika: Medipol Başakşehir, evinde Manchester United'ı 2-1 mağlup etti         
22:43
ABD başkanlığına adaylığını koyan rapçi Kanye West, gözünü 2024 seçimine dikti ABD başkanlığına adaylığını koyan rapçi Kanye West, gözünü 2024 seçimine dikti         
20:50
Güzel model Brenda Patea: Alexander Zverev'den hamileyim Güzel model Brenda Patea: Alexander Zverev'den hamileyim         
19:43
Doğum yapan eşini pizza yiyerek izleyen koca, sosyal medyada infial yarattı Doğum yapan eşini pizza yiyerek izleyen koca, sosyal medyada infial yarattı         
16:25
Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü         
15:35
Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu         
14:52
FETÖ'de çatlak büyüyor! Örgüt üyeleri sosyal medyada birbirine girdi FETÖ'de çatlak büyüyor! Örgüt üyeleri sosyal medyada birbirine girdi         
14:29
Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı         
14:17
Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor         
14:07
Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü         
12:43
Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti         
09:42
Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor         
08:46
Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı         
08:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 07:34:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Zihinsel engelli Mevlüt'ten haber alınamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei