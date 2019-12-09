Son Dakika Haberleri: Zihinsel engelli Mustafa'nın itfaiyeci olma hayali gerçekleşti
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Zihinsel engelli Mustafa'nın itfaiyeci olma hayali gerçekleşti

6 saat önce

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 10 yaşında doğuştan zihinsel engelli Mustafa'nın itfaiyeci olma hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Zihinsel engelli Mustafa'nın itfaiyeci olma hayali gerçekleşti, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 10 yaşında doğuştan zihinsel engelli Mustafa'nın itfaiyeci olma hayalini gerçeğe dönüştürdü.


Merkez Selçuklu ilçesinde yaşayan Ali ve Dilek Taş çiftinin 3 çocuğundan biri olan ve doğuştan zihinsel engelli 10 yaşındaki Mustafa Taş'ın tek isteği olan itfaiyecilik mesleği gerçek oldu. Baba Ali Taş, oğlunun itfaiyeci olma hayalini gerçekleştirmek için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a sosyal medyadan mesaj göndererek, oğlunun itfaiyeci olma arzusundan bahsetti. Başkan Altay da gönderilen mesaja kayıtsız kalmayarak Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına, küçük Mustafa'nın itfaiyeci olma hayalini gerçekleştirmeleri talimatını verdi.


İtfaiyeci üniformasını giyip itfaiye aracıyla şehir turu attı


Bunun üzerine Baba Ali Taş, oğlu Mustafa ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Selçuklu İtfaiye Merkezine gitti. İtfaiyeci üniformasını giyen Mustafa daha sonra itfaiye aracına binerek şehir turu attı. Siren çalarak şehir turu yapan küçük Mustafa, daha sonra itfaiye bahçesinde yangın hortumuyla su sıktı. İtfaiyeci ağabeyleriyle keyifli anlar geçiren Mustafa bir günlüğüne de olsa da itfaiyeci olmanın mutluluğunu doyasıya yaşadı.


Mustafa'nın küçüklüğünden itibaren içinde itfaiye sevgisi olduğunu belirten baba Ali Taş, "Mustafa her gün itfaiyeci olmak istiyordu. Ben de bu talebimizi Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a sosyal medya üzerinden mesaj göndererek ilettim. Mustafa'nın itfaiyeci olmak isteğini söyledim. Uğur Başkanım da bizi kırmadı sağ olsun. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından arayarak davet ettiler. Buradaki herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Mustafa'nın isteğini yerine getirmiş oldular. En mutlu Mustafa oldu şu anda. Herkese çok teşekkür ederim" dedi. - KONYA

Uğur İbrahim Altay, İtfaiye, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:46 Kaynak: İHA
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