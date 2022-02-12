Zihinsel engelli oğlunu korumak isterken hayatını kaybetti! Olay anı kameraya yansıdı - Son Dakika

Serik D-400 karayolunda saat 18.10 sıralarında meydana gelen kazada; Manavgat istikametine giden sürücüsü belirlenemeyen motosikletli, engelli oğlu Hilmi Balcı'yı korumak için yola çıkan Emine Balcı'ya çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Emine Balcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Balcı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin çarpması ve kadının yerde sürüklendiği anlar yer aldı.