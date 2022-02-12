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Zihinsel engelli oğlunu korumak isterken hayatını kaybetti! Olay anı kameraya yansıdı - Son Dakika

Zihinsel engelli oğlunu korumak isterken hayatını kaybetti! Olay anı kameraya yansıdı

12.02.2022 16:18

Antalya'da 6 çocuk annesi 77 yaşındaki Emine Balcı, karayolunda geçen arabaların zihinsel engelli oğluna çarpmaması için caddeye koştu. Talihsiz kadın, oğlunu korumak isterken yoldan geçen motosikletin çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Serik D-400 karayolunda saat 18.10 sıralarında meydana gelen kazada; Manavgat istikametine giden sürücüsü belirlenemeyen motosikletli, engelli oğlu Hilmi Balcı'yı korumak için yola çıkan Emine Balcı'ya çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Emine Balcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Balcı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin çarpması ve kadının yerde sürüklendiği anlar yer aldı.

Zihinsel engelli oğlunu korumak isteyen yaşlı kadın, hayatını kaybetti
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Hilmi Balcı, Engelli, Balcı, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zihinsel engelli oğlunu korumak isterken hayatını kaybetti! Olay anı kameraya yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zihinsel engelli oğlunu korumak isterken hayatını kaybetti! Olay anı kameraya yansıdı - Son Dakika
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