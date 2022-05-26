Zihinsel engelli öğrenciye şiddet uygulayıp serbest bırakılmıştı! O okul görevlisi sulh ceza hakimliğince tutuklandı

Çelikhan ilçesindeki çok programlı bir lisede özel eğitim sınıfında öğrenim gören 11'inci sınıf öğrencisi zihinsel engelli Z.K, okuldaki hizmetli K.A. tarafından darbedildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ



112 Acil Servis ekiplerince Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Z.K'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÖNCE SERBEST BIRAKILDI SONRA TUTUKLANDI

Gözaltına alınan ve sevk edildiği hakimlikçe serbest bırakılan K.A, savcılığın itirazı üzerine sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, açığa alınan K.A. hakkında idari soruşturma başlattı.