Son Dakika Haberleri: Zihinsel Engelli Özge'den 3 Gündür Haber Alınamıyor

Zihinsel Engelli Özge'den 3 Gündür Haber Alınamıyor

36 dakika önce

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde, markette çalışan zihinsel engelli Özge Nardemir'den (19) 3 gün önce pastaneye gitmek için iş yerinden ayrıldıktan sonra haber alınamadı.

Zihinsel Engelli Özge'den 3 Gündür Haber Alınamıyor, System.String[]
BURSA'nın Nilüfer ilçesinde, markette çalışan zihinsel engelli Özge Nardemir'den (19) 3 gün önce pastaneye gitmek için iş yerinden ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Özge, her yerde aranırken, anne Neslihan Nardemir, kızını gören olursa polise haber vermesini istedi.

Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi'ndeki markette çalışan zihinsel engelli Özge Nardemir'i, salı günü, annesi Neslihan Nardemir iş yerine bıraktı. Bir süre sonra marketten karşıdaki pastaneye gitmek üzere ayrılan Özge Nardemir, bir daha dönmedi. Nardemir'in mesai arkadaşları, durumu ailesine bildirdi. Markete gelen Neslihan Nardemir, kızına cep telefonundan ulaşılamaması üzerine polise haber verdi. Polis ekipleri, Özge Nardemir'in bulunması için çalışma başlattı. 3 gündür aranan Özge'nin büyük üzüntü yaşayan annesi Neslihan Nardemir, kızını gören olursa polise haber vermesini istedi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:35 Kaynak: DHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Öğrenci Velisinin Silahlı Saldırısına Uğrayan Okul Müdürü, Milli Eğitim Bakanı ile Görüştü Gençlik ve Spor Bakanlığı 3 Bin 243 Kişiyi İşe Alacak

Hırsızlar, Evine Geldikleri Yaşlı Kadının Boğazını Sıkıp, Altınlarını Gasbetti Kış Ortasında Tişörtle Gezen Vatandaşın Hastalığına Tanı Konulamıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 19:11:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zihinsel Engelli Özge'den 3 Gündür Haber Alınamıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]