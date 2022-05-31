Zihinsel engelli Suriyeli kadına tekmeyle saldıran adam tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Zihinsel engelli Suriyeli kadına tekmeyle saldıran adam tutuklandı

31.05.2022 17:11

Gaziantep'te, Suriye uyruklu zihinsel engelli Leyla Muhammed'e, bankta otururken saldıran Şakir Ç, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saldırgan savcılık sorgusunun ardından 'nitelikli kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün sosyal medyada paylaşılan bir video milyonların vicdanını sızlattı. Gaziantep'te bir kişi, 70 yaşındaki Suriyeli uyruklu yaşlı kadının yüzüne tekme attı. Çaresizce ağlayan kadının görüntüleri yürek burkarken sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntü üzerine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yaşlı kadının tekmeyle darp edilmesine ilişkin görüntüleri inceleyen ekipler saldırganın Şakir Ç. olduğunu belirledi. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli Şakir Ç., 25 Aralık Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Saldırgan savcılık sorgusunun ardından 'nitelikli kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SABIKA KAYDI KABARIK ÇIKTI

S.Ç. ifadesinde yaşlı kadını çocuk hırsızına benzettiğini söyledi. Kentteki bir barda şef garson olarak çalıştığı öğrenilen Şakir Ç.'nin "Fuhşa teşvik" dahil birçok suçtan sabıka kaydının bulunduğu belirtildi.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Suriyeli kadını tekmeleyip 'Benzettim' diyen adam, ekipler tarafından yakalandı! Suriyeli kadını tekmeleyip 'Benzettim' diyen adam, ekipler tarafından yakalandı! Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 8 kişi tutuklandı Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 8 kişi tutuklandı
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Suriyeli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zihinsel engelli Suriyeli kadına tekmeyle saldıran adam tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
17:11 Zihinsel engelli Suriyeli kadına tekmeyle saldıran adam tutuklandı
17:07 Tamir için cami kubbesine çıkan inşaat ustası düşerek hayatını kaybetti
17:03 Siirt'te PKK'lı teröristlerden hain tuzak! Patlayan mayın sonucu yaralanan 2 askerden 1'i şehit oldu
17:03 Barcelona'nın Pique'ye ödemesi gereken miktar şaşırttı! İki taraf da orta yol arayışında
17:01 Bebek'ten skandal bir görüntü daha! Çırılçıplak şekilde banka uzanan adam kimseyi umursamadan sigarasını içti
16:57 Bebek sahilinde cinsel ilişkiye giren çiftin ilk ifadesi ortaya çıktı: Biz dans ediyorduk
16:47 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan, hastaneden fotoğraf paylaşıp son durumundan bahsetti
16:42 Ozan Tufan sosyal medya hesabından paylaştı, taraftarlar "Abdullah Avcı'ya mesaj" dedi
16:32 Atalanta, gözünü Galatasaraylı Alexandru Cicaldau ve Marcao'a dikti
16:28 Deniz bir anda kırmızıya büründü, plajdakiler panikle etrafa kaçıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 17:26:25. #1.12#
SON DAKİKA: Zihinsel engelli Suriyeli kadına tekmeyle saldıran adam tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement