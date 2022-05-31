Zihinsel engelli Suriyeli kadına tekmeyle saldıran adam tutuklandı

Yer yine Bebek! Cinsel ilişki skandalının ardından bu kez de çıplak vatandaş şoku

İtalyan tenisçinin kıyafeti olay oldu! Hakem kenara çekip "Maça böyle çıkamazsın" dedi

Deniz bir anda kıpkırmızı oldu! Su altında yaşananları görenler irkildi

Nargile yasağı mı geliyor? Erdoğan yapılan hazırlığı canlı yayında ilk kez duyurdu

Görüntüler infial yarattı! Bebek'te cinsel ilişkiye girenler kendilerini böyle savundu

Dün sosyal medyada paylaşılan bir video milyonların vicdanını sızlattı. Gaziantep'te bir kişi, 70 yaşındaki Suriyeli uyruklu yaşlı kadının yüzüne tekme attı. Çaresizce ağlayan kadının görüntüleri yürek burkarken sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntü üzerine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yaşlı kadının tekmeyle darp edilmesine ilişkin görüntüleri inceleyen ekipler saldırganın Şakir Ç. olduğunu belirledi. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli Şakir Ç., 25 Aralık Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Saldırgan savcılık sorgusunun ardından 'nitelikli kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SABIKA KAYDI KABARIK ÇIKTI

S.Ç. ifadesinde yaşlı kadını çocuk hırsızına benzettiğini söyledi. Kentteki bir barda şef garson olarak çalıştığı öğrenilen Şakir Ç.'nin "Fuhşa teşvik" dahil birçok suçtan sabıka kaydının bulunduğu belirtildi.