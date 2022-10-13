Zihinsel engelli Yasin'in resim ve rap müzik tutkusu - Son Dakika
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Zihinsel engelli Yasin'in resim ve rap müzik tutkusu

13.10.2022 11:40

Ankara'da 7 yaşından beri çizdiği resimlerle çevresindekilerin dikkatini çeken, aynı zamanda rap müzikle de ilgilenen zihinsel engelli Yasin Aydoğan, sevdiği 15 rap sanatçısının portresini çizmek istiyor.

Ankara'da 7 yaşından beri çizdiği resimlerle çevresindekilerin dikkatini çeken, aynı zamanda rap müzikle de ilgilenen zihinsel engelli Yasin Aydoğan, sevdiği 15 rap sanatçısının portresini çizmek istiyor.

Çankırı doğumlu 27 yaşındaki Aydoğan'ın ilkokulda kuru boya tekniğiyle çizmeye başladığı resimler, öğretmenlerinin dikkatini çekti. Öğretmenlerinin yaşıtlarından daha ileride teknikler kullanarak çizimlerini yaptığını söylemesi üzerine Aydoğan'ın resme olan ilgisi daha da arttı.

Yasin Aydoğan'a 2011'de 16 yaşındayken öğrenim gördüğü okulda yaşadığı bir olaydan dolayı yüzde 65 zihinsel engelli raporu verildi. Çeşitli tedaviler gören ve 7 yaşında başlayan resim tutkusunu bu süreçte de hiç bırakmayan Aydoğan, 18 yaşında halk eğitim merkezinde resim kursuna katılarak bu alandaki yeteneğini daha da geliştirdi.

Kendisini "Şahadol Art" olarak tanıtan Aydoğan'ın şimdi en büyük hayali, televizyonda resim çizip, program sunmak.

"Bir rap şarkı yazdım"

Yasin Aydoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, resim çizmeyi çok sevdiğini belirterek, resimlerini daha fazla kişinin görmesini istediği için çizimlerini sosyal medya hesabı "Şahadol Art" sayfasından paylaşmaya başladığını söyledi.

Çevresinden olumlu dönüşler aldığını belirten Aydoğan, "İnternetten dijital çizimler indirip çiziyorum. En iyi sonuç veren çizimin kuru boya ile yapıldığını düşünüyorum. Şu an sosyal medya hesabımda 23 resim bulunuyor. Resim çizmek mesleğim olsun istiyorum. Cumhurbaşkanımız destek verirse televizyonda resim çizip, program sunmak istiyorum. Programımda resim çizen insanları ağırlamak istiyorum. Resim yeteneğimi daha da geliştirip, yetenek yarışmalarına katılıp birinci olmak istiyorum." diye konuştu.

Rap müzik dinlemeyi de çok sevdiğini ifade eden Aydoğan, "Bir rap şarkı yazdım. Maddi durumum iyi olduğunda Kızılay'daki bir stüdyoda kayıt alıp, şarkımı sosyal medya hesaplarımdan paylaşmak istiyorum." dedi.

"Joker" lakaplı rap müzik sanatçısı Mete Erpek'in hayranı olduğunu ve onunla tanışmak istediğini söyleyen Aydoğan, şu anki hedefinin sevdiği 15 rap sanatçısının portresini çizmek olduğunu sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Aydoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zihinsel engelli Yasin'in resim ve rap müzik tutkusu - Son Dakika

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