Zihinsel engelli yüzücü "milli forma" hayali için kulaç atıyor - Son Dakika

Zihinsel engelli yüzücü "milli forma" hayali için kulaç atıyor

Muğla'da zihinsel engelli Alper Alaloğlu, annesinin "moral olsun" diye başlattığı yüzme sporunda milli formayı giymek için çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'da zihinsel engelli Alper Alaloğlu, annesinin "moral olsun" diye başlattığı yüzme sporunda milli formayı giymek için çalışmalarını sürdürüyor.

Son Dakika: Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Henry Onyekuru, resmen Galatasaray'dan ayrıldı
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder

Köyceğiz ilçesinde yaşayan Yeşim Avşar, eşinden ayrıldıktan sonra tek çocuğu 24 yaşındaki zihinsel engelli oğlu Alper Alaloğlu'nu sosyal hayattan kopmaması için yüzmeyle tanıştırdı.

Muğla'ya taşınmadan önce 13 yıl Ankara'da yüzme eğitimi alan Alaloğlu, çok sayıda il ve bölge derecesi elde etti. Avşar'ın Köyceğiz'e taşınmasının ardından engelli yüzücü haftanın 4 günü evinden 60 kilometre uzaklıktaki kapalı yüzme havuzuna giderek antrenman yapıyor.

Antrenörleri yönetimindeki antrenmanları sayesinde serbest stilde 33,70 saniye derecesiyle bu alandaki Türkiye'nin en iyi 3 derecesinden birini elde eden Alaloğlu'nun tek hayali ise milli formayı giyerek Türkiye'yi yurt dışında da temsil etmek.

Hedef Türkiye şampiyonluğu ve milli forma

Anne Yeşim Avşar, AA muhabirine, bir an olsun yalnız bırakmadığı oğlunun başarılarıyla gurur duyduğunu belirtti.

Oğlunun yüzmeye 10 yaşında başladığını aktaran Avşar, "Oğlum bizim bile ummadığımız yerlere geldik. Şampiyonluklar ve madalyalar kazandık. Onun gelişiminden çok mutluyum. İnşallah hayal ettiğimiz milli formayı da giyecektir. Oğlum hayallerine, kulaç atmaya devam edecek. " dedi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, önem verdikleri özel sporcuların uluslararası yarışmalarda kendilerini temsil etmeleri için çaba gösterdiklerini söyledi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü Yılmaz Çetin ise özel sporcuların yüzmeyle sosyal beceri ve koordinasyon anlamında geliştiğini ifade etti.

Alper'in kısa sürede büyük başarılar elde ettiğine dikkati çeken Çetin, "Türkiye'de ilk üçte yer alacak düzeye geldi. Bizi gururlandırıyor. Kendisinin profesyonel lisansını çıkardık. Ekim ayında yapılacak Türkiye Şampiyonası'na dahil olacağız. Hedefimiz 33 saniyenin altını görüp Türkiye şampiyonu olmak ve milli formayı giymek." diye konuştu.

Muğla, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 12:33 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Zihinsel engelli yüzücü 'milli forma' hayali için kulaç atıyor - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

15:28 Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu 15:07 Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi 13:40 Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın 13:29 Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu 13:28 Koronavirüs salgını nedeniyle Halkbank tarafından esnafa verilen kredi desteği 17 milyar lirayı aştı 12:43 Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı 12:37 Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor 12:19 Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek 11:37 Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 10:46 Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir 09:47 Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi 20:58 250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak 20:36 İBB'nin Sancaktepe'deki kurban pankartlarını kesmesine Belediye Başkanı Döğücü tepki gösterdi 19:53 Son Dakika: Türkiye'de 3 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1172 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Henry Onyekuru, resmen Galatasaray'dan ayrıldı
19:01
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
18:50
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
18:11
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
17:30
Ekmeğe yıl sonuna kadar zam yapılmayacak
17:28
İstanbul'un tsunami raporunda yer alan dehşet verici detaylar! 17 ilçe sular altında kalacak
16:46
Ayrılık kararı alan Messi, Barcelona'nın başına Xavi'nin geçmesi halinde takımda kalacak
16:30
İkranur için özel ekip iz sürüyor! Cinayet şüphesi üzerine her detay tek tek inceleniyor
16:13
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
15:53
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz
15:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 19:22:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zihinsel engelli yüzücü "milli forma" hayali için kulaç atıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]