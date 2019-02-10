Zihinsel Engelli Zeynep'in Gelinlik Hayali Gerçekleşti

Tokat'ta 27 yaşındaki zihinsel engelli Zeynep Delioğlan'ın gelinlik giyme hayali gerçeğe dönüştü.

Tokat'ta 27 yaşındaki zihinsel engelli Zeynep Delioğlan'ın gelinlik giyme hayali gerçeğe dönüştü.



Komşuları, Zeynep Delioğlan'ın hayalini, Tüm Tokatlılar Konfederasyonu Başkanı Filiz Yılmazer ile paylaştı.



Yılmazer, Yönetim Kurulu ile bir çalışma yaparak, Delioğlan'a temsili düğün yapmayı kararlaştırdı.



Konfederasyondan Ayten Katmer tarafından gelinliği bir günde dikilen Delioğlan için Tokat Belediyesine ait İbni Kemal Mahalle Konağı'nda temsili düğün organize edildi.



Gelinlik giyerek büyük mutluluk yaşayan Zeynep Delioğlan, süslenen otomobile bindirildi. Delioğlan, düğün konvoyu ile konağa getirildi.



Zeynep Delioğlan ve davetli kadınlar müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.



Tüm Tokatlılar Konfederasyonu Başkanı Filiz Yılmazer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zeynep'in 27 yaşında olduğunu belirterek, "Zeynep'in gelinlik giyme hayali bizimle paylaşıldı. Yönetim Kurulu ile 'Onun hayalini gerçekleştirmek için neler yapabiliriz' diye konuştuk. Bugün Zeynep'i mutlu görmek güzeldi. Çok mutluyuz. Ailesini yürekten kutluyorum. Zeynep'in en çok istediği gelinlik giymekti onu gerçekleştirdik." dedi.



Zeynep ve anne Gülsüm Delioğlan da çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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