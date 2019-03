Zihni Şahin'den Atakum'da Sosyal Belediyecilik Projeleri

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin , "Önümüzdeki 5 yıl Atakumluları sosyal belediyeciliğin en seçkin örnekleri olan projelerimizle kucaklayacağız" dedi.Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, Atakum'da seçim çalışmalarına hız vermeden devam ediyor. Başkan Şahin'in yanı sıra Samsun'da ve Atakum'da partili ve partisiz, Zihni Şahin sevgisi kendini gösteriyor. Gençler, yaşlılar, kadınlar ve erkekler gönüllü olarak Zihni Şahin için çalışmalar yürütüyor.Yeni dönemde Atakum'da sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini vereceklerini kaydeden Başkan Zihni Şahin, "Kadınlar, gençler, yaşlılar, öğrenciler, çocuklar, aileler, eğitim ve sağlık camiası, emekliler, engelli kardeşlerimiz, sporcular, esnaflar, girişimciler, çalışanlar, tarımla uğraşan üreticilerimiz, ihtiyaç sahibi mağdur insanlarımız, kısacası toplumumuzun tüm kesimlerini ilgilendiren vizyon ile projelerimizi hazırladık. Projelerimizle Atakumumuzu her alanda daha güzel bir geleceğe taşıyacağız" diye konuştu.Sosyal belediyecilik projeleriAtakum'u turizm, gençlik, kültür sanat, trafik düzeni, çevre, akıllı şehir uygulamaları ve modern ulaşım gibi pek çok alanda uluslararası standartlarda dünyanın tanıdığı bir şehir haline getireceklerini söyleyen Zihni Şahin, "Amacımız Atakumumuzda yaşayan her insanımızın mutlu ve huzurlu olmasıdır. Bu nedenle ihtiyaç sahibi, mağdur ve kimsesiz insanlarımız için proje ve hizmetlerimizi hayata geçireceğiz. ATAKART (sosyal destek projesi), engelsiz Atakum, mahalle buluşmaları, Atakum mahalle gönüllüleri, muhtarlık hizmetlerine destek ve istişare, hobi bahçeleri, dezavantajlı gruplar için servis uygulaması, sabah çorbası, engelli merkezi, aşevi ve mobil hizmet gibi sosyal içerikli proje ve hizmetleri hayata geçireceğiz. Bu hizmetlerimiz ile tüm ihtiyaç sahiplerimize ulaşacak ve onların yanında olacağız. Atakum'da kimsesiz kimse kalmayacaktır. Bu şekilde Atakum'da yaşamın içinde, etkinliklerde her insanımız yer alacaktır" şeklinde konuştu.Atakum'da Zihni Şahin gönüllüleri herkese ulaşıyorBaşkan Zihni Şahin için 7'den 70'e herkes gönüllü olarak çalışmalarını yürütüyor. Samsun'da ve Atakum'da partili ve partisiz, Zihni Şahin sevgisi kendini gösteriyor. Gençler, yaşlılar, kadınlar ve erkekler gönüllü olarak Zihni Şahin için çalışmalar yürütüyor.31 Mart'a sayılı günler kala Atakum'da Zihni Şahin için seçim çalışması yürüten gönüllüler, Atakumlulara, "Bizim için aday önemli. Atakum için aday tercihi çabası içindeyiz. Olaya parti konusu olarak bakmıyoruz. Atakum için çalışıyoruz. Zihni ağabey ile Atakum'da her şeyin daha güzel olacağına, daha çok hizmet yapılacağına, Atakumumuzda sevgi, saygı, kardeşlik, birlik ve beraberliğin artacağına inanıyoruz. Projelerini de çok önemli ve güzel bulduk. Zihni ağabeyi destekliyoruz" diye seslendiler.Atakum için projelerini sıraladıBaşkan Şahin de Atakum'da yapmayı düşündüğü projeleri şöyle sıraladı:"Akıllı şehir Atakum'un temellerini atarak, geliştirerek kaynak israfına son vereceğiz. Elde edilen gelir birçok yatırıma kaynak oluşturacaktır. Trafikten katı atık toplamasına, park alanlarından imar planlarına kadar bir çok alanda akıllı kent uygulamalarını gerçekleştireceğiz. Amacımız bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı ile vatandaşlarımızın hayat kalitesinin artırılmasıdır. Bu teknolojilerin yerel yönetim hizmetlerine entegre edilmesi sonucunda kaynakların daha etkin yönetimi ve dolayısıyla şehrin sürdürülebilir kalkınması akıllı şehir modelimizin genel prensibini oluşturmaktadır. Çeşitli sensörler, elektronik cihazlar ve ağlar gibi ileri teknolojiyle donatılmış geleceğin emniyetli, güvenilir, öngörülebilir, çevreci ve verimli kentsel merkezi Atakum olacaktır. Büyükşehir Belediyesinde bu çalışmaların temeli atılmıştır. Gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Atakum Belediyesinin vizyon projelerinden biri olacak Atakum Bilim ve Teknoloji Merkezi, Türkiye 'nin bilim ve teknoloji alanındaki gelişimine hız kazandırmayı ve bu kapsamda Türkiye'ye model olmayı hedeflemektedir. Bilim ve Teknoloji Merkezi, çocuklarımızın ve gençlerimizin bilim ve teknolojiye ilgisini çekmek, kolay anlaşılır ve eğlenceli bir şekilde bilimsel konuları sunmak amacıyla kurulacak. Merkezde deney düzenekleri ve özel tasarım galerileri bulunacaktır. Ayrıca eğitim salonları, kimya ve fizik atölyelerinin yapıldığı laboratuvarlar, simülasyon cihazları, planetaryum, 3 boyutlu sinema salonları, Bilim Kafe ve BTM Dükkanın yer alacağı merkezde çocuklarımızı bilimsel kampların, atölye çalışmalarının, bilimsel şovların yapıldığı yoğun bir içerik bekleyecektir. Atakum kişi başına düşen yeşil alan miktarında ülkemizde bir rekor kıracağız. Bu anlamda vadilerimizi, orman alan alanlarımızı koruyarak düzenleyerek, imar planlarında yeşil alan miktarlarını artırarak doğa ile iç içe Atakum inşa edeceğiz. Atakent sınırları içerisinde ilçemizin ihtiyaçlarını giderecek küçük sanayi sitesi yapılacaktır. İnsanlarımız uzak yerlere gitmek zorunda kalmayacak, zaman ve maddi kayıplara uğramasını engelleyeceğiz. Gerek sokak gerekse evde yaşayan hayvanlarının beslenme ve barınmalarına destek olmak, yaşam şartlarını iyileştirmek, hasta ve yaralı can dostları tedavi etmek amacıyla Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ni hayata geçireceğiz. Hayvan sevgisini aşılamak amacıyla resmi ve özel okullarda tiyatro gösterileri ve eğitim faaliyetleri yapılacak. Ayrıca tüm aşıları yapılmış ve kulak küpesi ve çip takılmış köpekler, ön kontrolleri yapılarak uygun görülen gönüllü vatandaşlarımıza sahiplendirilecek. Vatandaşlarımızın sahiplendiği hayvanların bakım giderlerinde kullanmak üzere her köpek için aylık destek ödemesi yapılacak." - SAMSUN