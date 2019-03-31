Zihni Şahin Eşi ile Birlikte Oyunu Kullandı
33 dakika önce
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, eşi Şükriye Şahin ile birlikte oyunu kullandı.
Samsun
Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum
Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin
, eşi Şükriye Şahin ile birlikte oyunu kullandı.
Başkan Adayı Zihni Şahin, eşi Şükriye Şahin ile birlikte 2272 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Şahin, 31 Mart yerel seçimlerinin vatana ve millete hayırlı olmasını diledi.
Başkan Şahin, "Yaklaşık 2 aydır meydanlarda yerel seçimlerin önemini vatandaşlarımıza anlattık. Türkiye
'nin geleceği adına önemli olan bir süreçten geçiyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz yerel seçimlerde alınacak sonuçların vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kazanan demokrasi olacak" dedi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:18 Kaynak: İHA
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