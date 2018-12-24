Son Dakika Haberleri: Zihni Şahin: "Esnafımızla Bütünleştik"

Zihni Şahin: "Esnafımızla Bütünleştik"

2 saat önce

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Bafra Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ni ziyaretinde, "Esnafımıza daima destek olduk, onlarla bütünleştik" dedi.

Zihni Şahin:
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Bafra Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ni ziyaretinde, "Esnafımıza daima destek olduk, onlarla bütünleştik" dedi.

Başkan Zihni Şahin, Bafra Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ni ziyaret etti. Kooperatif Başkanı Metin Genççakır ve kurum çalışanları tarafından karşılanan Zihni Şahin, esnafa daima destek olduklarını, onlarla bütünleştiklerini vurguladı.

İş adamı Kaya Aşçı'nın da yer aldığı ziyarette Başkan Zihni Şahin, Kooperatif Başkanı Metin Genççakır'dan ilçede esnafın durumu ve kooperatif faaliyetleriyle ilgi bilgi aldı. Başkan Şahin, ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada ise, "Ben daima Samsun'un ekonomik kalkınmasında esnafının önemli rolüne inandım. Yerelde Bafra'nın genel Samsun'un kalkınmasında esnafımızın lokomotif güç olduğunu biliyorum. Bu nedenle esnafımıza destek olmayı en önemli görevlerimden biri olarak kabul ettim" diye konuştu.

Her platformda esnafın sorunlarının çözümü için mücadele ettiğini belirten Zihni Şahin, "Tüm çabamız, il genelinde, esnaf kardeşlerimizin, 'Allah'a şükür, sıkıntımız, derdimiz yok' demesi içindir. Esnafın derdini en iyi esnaf bilir. Bu nedenle de sık sık onlarla birlikte olmaya özen gösterdim" diye konuştu.

Genççakır: "Bizi hiç unutmadı"

Kooperatif Başkanı Metin Genççakır da, "Sayın Başkanımız, gerek Bafra'da gerekse Büyükşehir Belediyesinde görev yaptığı başkanlık makamında esnafı hiçbir zaman unutmadı, ihmal etmedi. Bizler bunun şahidiyiz. Kendisine tüm esnaf arkadaşlarım adına teşekkürü bir borç biliyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:53 Kaynak: İHA

Bafra, Zihni Şahin, Güncel
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