Son Dakika Haberleri: Zikar'daki gösterilerde 21 kişi öldü
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Zikar'daki gösterilerde 21 kişi öldü

35 dakika önce

Irak'ın güneyindeki Zikar kentinde hükümet karşıtı gösterilerin başladığı 1 Ekim'den bu yana 21 kişi hayatını kaybetti.

Zikar'daki gösterilerde 21 kişi öldü, System.String[]

Irak'ın güneyindeki Zikar kentinde hükümet karşıtı gösterilerin başladığı 1 Ekim'den bu yana 21 kişi hayatını kaybetti.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, yönetim karşıtı gösterilerin başladığı salı gününden bu yana 21 kişi öldü, 377 kişi yaralandı.

Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

Hükümet, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:26 Kaynak: AA
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