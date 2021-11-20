Zikzak çizdi, kaldırımdaki iki yayaya çarptı, kameralar her şeyi kaydetti - Son Dakika

Tarsus ilçesi Anıt Mahallesi Necip Kısakürek Caddesi üzerinde D.D.'nin (21) zikzak yaparak kullandığı araç, yolda ve kaldırımda yürüyen Gülhan Söyleyici ve Hamiyet Sayan'a çarptı.
Çarpma ile birlikte metrelerce havalanan kadınlar yere sert şekilde düştü. Ağır yaralanan 2 kadın, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yoğun bakımda olan 2 kadının hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Araç sürücüsü D.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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