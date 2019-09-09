Son Dakika Haberleri: Zil çaldı, şoförler kurban keserek direksiyon başına geçti
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Zil çaldı, şoförler kurban keserek direksiyon başına geçti

1 saat önce

Aydın'da 2019-2020 eğitim öğretim sezonunun başlaması sadece eğitim camiasını değil esnafı da sevindirdi.

Zil çaldı, şoförler kurban keserek direksiyon başına geçti, System.String[]

Aydın'da 2019-2020 eğitim öğretim sezonunun başlaması sadece eğitim camiasını değil esnafı da sevindirdi. Yaklaşık 3 ay önce okulların tatile girmesi ile adeta boşalan şehir okulların açılması ile yeniden hareketlendi. Şehrin hareketlenmesi ile esnafı da umutlandırdı.


Aydın'da der zilinin çalması ile birlikte 857 okulda 14 bin 647 öğretmen ve 180 bin 198 öğrenci ders başı yaptı. Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Birliği Başkanı Okan Yalçın, yönetim kurulu üyeleri ve şoförlerle yeni eğitim-öğretim sezonunun açılışı nedeniyle kurban kesti.


"Öğrenci ve öğretmenlere başarı şoförlere de kazasız belasız bir yıl diledi


Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, okulların açılması ile birlikte şehirde hareketliliğin yeniden başladığını belirterek, "Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da 2019-2020 Eğitim-Öğretim sezonu açıldı. Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi olarak, 2019-2020 eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle yaptığımız duaların ve hayırların Allah'ın kabul etmesini diliyorum. Sadece şoförlerimize değil, Aydın'daki hatta tüm Türkiye'deki esnafımıza yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını kazasız belasız bol kazançlar getirmesini dileriz" dedi. - AYDIN

Efeler, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:40 Kaynak: İHA
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