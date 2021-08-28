Zil çalmak üzere... Hazırlıklar tamam mı?

1) YANLARINDAN AYIRMASINLAR

Matara

Özge Altınok Lokmanhekim, Sinan Kunter, Ömür Kurt hijyen açısından mataraları çocukların yanlarından ayırmamaları gerektiğini söylüyor. Nuran Çakmakçı, Smiggle markayı öneriyor. Fiyatı 299 lira.

2) AİLELER GÜVENDE HİSSEDECEK

Akıllı saat (Wiky Watch)

Umut Fırat Eroğlu "Wiky Watch görüntülü arama, sesli mesajlaşma, anlık konum bildirimi ve belirlenen rota dışına çıkınca uyarı verme gibi özellikleriyle aileleri güvende hissettirecek bir ürün" diyor. 899-2.499 lira arasında.

3) ARTIK BİR İHTİYAÇ

Tablet

Sinan Kunter "Tablet artık bir ihtiyaç. Kalem özelliği bulunan tabletler, yaratıcılığın ve el yazısı yeteneğinin gelişimi için de yardımcı olabilir" diyor. Samsung Galaxy Tab S6 Lite modeli öneriyor. P610 10.4 inç fiyatı 2.543 lira.

4) DAYANIKLI VE KULLANIŞLI

Tekerlekli çanta

Özellikle ilköğretim çağındaki çocuklar için çizgi film karakterli çantalar hala çok popüler. Bahar Çuhadar ve Nuran Çakmakçı, Yaygan Çanta'nın tekerlekli modelini dayanıklılığı ve rahatlığı nedeniyle öneriyor. 350 lira.

5) RAHATÇA TEMİZLENİYOR Beslenme çantası

Ömür Kurt "Çocukların COVID-19 sürecinde beslenme çantası taşımaları uzmanlar tarafından öneriliyor. Kaliteli ve kolay temizlenir bir ürün tercih edilmeli" diyor. Modeline göre Hakan Çanta'nın fiyatı 20-142 lira arasında değişiyor.

6) HİJYEN İÇİN KOLAYLIK

Maske askısı ve kutusu

Yemek yerken, su içerken maskeyi takıp çıkarmayı kolaylaştıracak askılar ve hijyenik şekilde maske taşımayı sağlayan kutular... Ömür Kurt ve Atifet Pekcan Poyraz öneriyor. Maske askısı 20 lira (Penti), maske kutusu 7 lira (English Home).,

7) RENKLİ SAYFALAR Boya kalemleri

Anaokulundan liseye çocuklar için boya malzemeleri kırtasiye alıverişlerinin başında geliyor. Özgehan Omağ, Nuran Çakmakçı ve Bahar Çuhadar'ın önerisi Carioca, Stabilo ve Faber Castell. Fiyat aralığı 20-70 lira arasında.

8) YAZMAYA YENİ BAŞLAYANLARA...

İlk yazı kalemi

Özge Altınok Lokmanhekim "Stabilo Easy Graph standart kurşunkalemlere göre daha kalın. Kavrama yerleri tutmayı kolaylaştırıyor. Hem sağ ve sol el için iki ayrı tasarımı var. Yeni yazmayı öğrenecekler için büyük kolaylık" diyor. Fiyatı 20 lira.

9) ÖDEVLERİN OLMAZSA OLMAZI

Yazıcı

Çocukların ödevlerini kolaylıkla yapmasını sağlayan yazıcılar artık öğrenciler için olmazsa olmazlar arasında. Melis Çalapkulu ve Atifet Pekcan Poyraz Canon marka olanları tavsiye ediyor. Fiyatları 449-1.300 lira aralığında.

10) PLANLI OLMAK DAHA KOLAY

Ajanda

Öğrencilere özel hazırlanan akademik ajandalar, sınav, ödev teslim tarihlerini not almak, günlük plan yapmak için ideal. Atifet Pekcan Poyraz "Matt notebook oldukça pratik, çocukların programını yapmasını ve planlı olmasını kolaylaştırır" diyor. 64 lira.