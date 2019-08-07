Zile basıp, 'hırsız' diyen polislere kapıyı açtılar



ÇORUM'da hırsızlık ve dolandırılcık olaylarına karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla evleri ziyaret eden Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği görevlileri, apartmanda zilini çaldığı bazı vatandaşların, 'Kim o?' sorusuna 'Hırsız' diyerek yanıt vermesine rağmen kapıların açıldığını tespit etti. Polisler, hiçbir şey sormadan kapılarını aralayan vatandaşlara, dikatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kentte Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği görevlileri, Uçtutlar Mahallesi'nde uygulama yaptı. Mahalle Muhtarı Mehmet Bölükbaş ve 5 kişilik ekip, girdikleri apartmanlardaki dairelerin kapı zillerini çalıp verilen tepkileri değerlendirdi. Zillerini çalan polise, vatandaşlardan bazıları herhangi bir şey sormadan kapıyı açarken, bazıları 'Kim o?' diye seslendi. Ekipler, zilini çaldığı bazı evlerde oturanların 'Kim o?' demesine 'Benim, hırsız' yanıtını verdi. Ancak kapılar tereddütsüz açıldı. Birkaç kişi 'Ne hırsızı?' demesine rağmen kapısını aralaması şaşkınlık yarattı. Evinin kapısını 'Hırsızım' diyen polise açan vatandaşlar, karşısında polisleri görünce şaşırdı. Apartman sakinleri, hırsız denilmesine rağmen kapıyı açmalarının nedenini o an uykulu olmalarına bağlarken, uyarı için teşekkür etti.

Uygulamada zili çalınan evlerde çocukların sorgulamadan kapıları araldıkları ya da açtıkları gözlendi. Bunun üzerine polisler, uygylama kapsamında kapılarını açan dairedeki vatandaşları, hırsızlara karşı duyarlı ve dikkatli olmaları yönünde uyardı.



- Çorum