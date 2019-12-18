Zile basıp kontrol ettiler, kilitli olmayan evleri soydular - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Zile basıp kontrol ettiler, kilitli olmayan evleri soydular - Son Dakika

Zile basıp kontrol ettiler, kilitli olmayan evleri soydular

6 saat önce

Konya'da evlerin zillerine basarak evin boş olduğunu tespit ettikten sonra kilitli olmayan kapıları aparatla açarak hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kadın, polis tarafından yakalandı.

Zile basıp kontrol ettiler, kilitli olmayan evleri soydular, System.String[]

Konya'da evlerin zillerine basarak evin boş olduğunu tespit ettikten sonra kilitli olmayan kapıları aparatla açarak hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kadın, polis tarafından yakalandı.


Hırsızlık olayları, merkez Selçuklu ilçesinde farklı mahallelerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşların farklı adreslerden hırsızlık olayı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polisin yaptığı çalışmalarda şüphelilerin binalara girerek dairelerin zillerine basıp, "Kiralık ev var mı?" bahanesiyle evlerin boş olup olmadığını kontrol ettiği, sonrasında kapıları kilitli olmayan ve kimsenin bulunmadığı dairelere aparatla kapıyı açarak girdikleri ortaya çıktı. Hırsızlık şüphelisi 3 kadının evlerden para ve ziynet eşyası çaldıkları belirlendi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşlardan alınan eşkal ve ifadeler doğrultusunda zanlıların bulunduğu aracı tespit ederek, seyir halinde iken durdurdu. Gözaltına alınan farklı suçlardan 13 kaydı olan 3 çocuk annesi Nazan G., Z.E. ve Z.E'nin üzerinden bin 500 lira nakit para ve bir miktar ziynet eşyası çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve serbest kaldıkları öğrenildi. - KONYA

Polis, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:51 Kaynak: İHA
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