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Tartıştığı öğretmen komşusunu kalçasından bıçakladı - Son Dakika

Tartıştığı öğretmen komşusunu kalçasından bıçakladı

10.09.2021 13:18

ANTALYA'da A.Y. (48) adlı kadın, zile basma yüzünden tartıştığı öğretmen komşusu Semra Güllü Okan'ı (47) kalçasından bıçakladı.

ANTALYA'da A.Y. (48) adlı kadın, zile basma yüzünden tartıştığı öğretmen komşusu Semra Güllü Okan'ı (47) kalçasından bıçakladı.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi'nde, 4 katlı apartmanın giriş kapısında meydana geldi. Dün zile basma nedeniyle kavga ettiği komşusu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Semra Güllü Okan ile apartman önünde karşılaşan A.Y., yeniden tartışmaya başladı. Semra Güllü Okan'ı tutup apartman içine çeken A.Y., ardından kalçasından bıçakladı. Yaralanan Semra Güllü Okan, diğer komşuları tarafından çağrılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Olay sonrası suç aleti bıçakla evine kaçan A.Y., apartmana gelen polis tarafından gözaltına alındı.Binada oturan Nurgül Karakuş, A.Y.'nin apartmanda sürekli kavga çıkarttığını belirterek, "Zemin katta oturuyor. Herkesle kavgalı. Apartmanda herkesi canından bezdirdi. Bu yüzden çok sayıda davası var ama yine de sorun çıkarmaya devam ediyor" dedi.


Tartıştığı öğretmen komşusunu kalçasından bıçakladı
Tartıştığı öğretmen komşusunu kalçasından bıçakladı
Tartıştığı öğretmen komşusunu kalçasından bıçakladı
Tartıştığı öğretmen komşusunu kalçasından bıçakladı
Tartıştığı öğretmen komşusunu kalçasından bıçakladı
Tartıştığı öğretmen komşusunu kalçasından bıçakladı
Tartıştığı öğretmen komşusunu kalçasından bıçakladı

Muratpaşa, kavga, Güllü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tartıştığı öğretmen komşusunu kalçasından bıçakladı - Son Dakika


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