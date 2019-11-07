Son Dakika Haberleri: Zile Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
Son Dakika Güncel Zile Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Zile Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

8 saat önce

Zile Belediye Başkanlığı ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Zile Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı, System.String[]

Zile Belediye Başkanlığı ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Sözleşme kapsamında belediye çalışanlarının maaş, ücret ve sosyal haklarına yüzde 5 zam yapıldı.

Sözleşme, Belediye Başkanı Şükrü Sargın, Hizmet-İş Sendikası Tokat Şube Başkanı Resul Demir ve sendika iş yeri temsilcisi Abdullah Aytekin tarafından imzalandı.

Sargın, ellerinden geldiğince imkanlarını zorlayarak zam verdiklerini dile getirerek, "Devletimiz memura yüzde 4 zam vermişti. Biz de bir puan artırdık. Gönül ister ki emekçi kardeşlerimize daha çok hak ve imkan sağlayalım. Belediyemizin ekonomik sıkıntılarını her geçen gün hafifletiyoruz. Bütçe imkanlarımız iyileştikçe işçi kardeşlerimizin sosyal imkanlarını da iyileştireceğiz." dedi.

Aytekin de sözleşmeden genel anlamda memnun olduklarını belirterek, "Belediyemizin kısıtlı imkanlarına rağmen işçi arkadaşlarımızın haklarını en iyi oranda aldığımızı düşünüyorum. Burası bizim ekmek kapımız, en iyi şekilde çalışıp maaşlarımızı helal ettirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Hizmet İş Sendikası, Hak İş, Zile, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:28 Kaynak: AA
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