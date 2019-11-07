Zile Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Zile Belediye Başkanlığı ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Sözleşme kapsamında belediye çalışanlarının maaş, ücret ve sosyal haklarına yüzde 5 zam yapıldı.

Sözleşme, Belediye Başkanı Şükrü Sargın, Hizmet-İş Sendikası Tokat Şube Başkanı Resul Demir ve sendika iş yeri temsilcisi Abdullah Aytekin tarafından imzalandı.

Sargın, ellerinden geldiğince imkanlarını zorlayarak zam verdiklerini dile getirerek, "Devletimiz memura yüzde 4 zam vermişti. Biz de bir puan artırdık. Gönül ister ki emekçi kardeşlerimize daha çok hak ve imkan sağlayalım. Belediyemizin ekonomik sıkıntılarını her geçen gün hafifletiyoruz. Bütçe imkanlarımız iyileştikçe işçi kardeşlerimizin sosyal imkanlarını da iyileştireceğiz." dedi.

Aytekin de sözleşmeden genel anlamda memnun olduklarını belirterek, "Belediyemizin kısıtlı imkanlarına rağmen işçi arkadaşlarımızın haklarını en iyi oranda aldığımızı düşünüyorum. Burası bizim ekmek kapımız, en iyi şekilde çalışıp maaşlarımızı helal ettirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.