Zile'de düğün fotoğrafı için 1,5 dönüm arazi üzerine plato kurdu - Son Dakika

TOKAT'ın Zile ilçesinde, fotoğrafçı Gökhan Polat (29), en güzel düğün fotoğrafı için sokak sokak gezen, parklarda doğal pozlar vermek için çaba sarf eden çiftlerin ve düğün fotoğrafçılarının işini kolaylaştırmak için 1,5 dönüm arazi üzerine 27 ayrı sahneden oluşan fotoğraf platosu kurdu.

Zile ilçesinde, 15 yıldır fotoğrafçılık yapan Gökhan Polat, hem azalan işlerini artırmak hem de meslektaşlarının işlerini kolaylaştırmak için doğayla iç içe 27 sahnelik çekim platosu kurdu.

Tüm fotoğrafçılara hizmet veren Polat, 1,5 dönüm arazi üzerinde kurduğu platoyla, gelin ve damadın bütün gün boyunca gezip yorulmadan istedikleri fotoğrafı çektirmesini sağladı.'DOĞAYLA İÇ İÇE ÇEKİMLERİNİ YAPABİLİYORLAR'Gökhan Polat, "Artık cep telefonları kaliteli çekim yapıyor. Dijital fotoğraf makinesi gibi çekim yapan telefonlar üretildi. Bu yüzden işlerimizde düşüş oldu. O yüzden yeni bir proje oluşturduk. 27 sahneden oluşan çekim platosu kurduk. Toplam 1,5 dönüm üzerine kurulan platomuzda; ışıklarımız, renkli duvarlarımız, yapay çiçeklerimiz olsun hepsi bir alanda mevcut. Normalde bu şekilde bir çekim için 3- 4 noktayı gezmemiz gerekiyordu. Tek bir yerde çekimlerimizi yapabiliyoruz. Yapay stüdyo değil doğayla iç içe bir stüdyo yapmış olduk. Artık cep telefonu ile düğün çekimini kaldırmak için böyle bir plato kurduk. Sadece fotoğrafçılar gelip çekim yapabiliyor. Artı tek noktada çekim yaptığımız için gelin ve damatlarımız da çok mutlu. Yorulmadıkları için de pozitif fotoğraflar çekebiliyoruz. Bütün fotoğrafçılar gelerek kendi yerleri gibi kullanabilirler. Stüdyo ortamı yerine doğayla iç içe çekimlerini yapabiliyorlar" diye konuştu.'HEM EĞLENDİK HEM ÇEKİM YAPTIK'Düğün için dış çekim yaptıran çiftlerden damat Erhan Güvenç (30), "10 yer gezmektense tek yerde çekimlerimizi hallettik. Hem eğlendik hem çekim yaptık. Şu anki ortam mükemmel' dedi.

Gelin Duygu Güvenç (27) ise, "Çok güzel bir ortam. Doğayla da ortam çok güzel, temiz hava, çok doğal olmuş. Çok beğendim" dedi.