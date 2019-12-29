Zile'de sahte içki operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zile'de sahte içki operasyonu - Son Dakika

Zile'de sahte içki operasyonu

6 saat önce

Zile'de sahte içki operasyonuTokat'ın Zile ilçesindeki bir işyerinde ve evide, yılbaşında satılmak için piyasa sunulmaya hazırlanan 120 litre sahte içki, etil alkol ele geçirildi.

Zile'de sahte içki operasyonu

Tokat'ın Zile ilçesindeki bir işyerinde ve evide, yılbaşında satılmak için piyasa sunulmaya hazırlanan 120 litre sahte içki, etil alkol ele geçirildi.

Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe merkezinde A.A.'nın iş yerinde, kendi ikametinde hazırladığı sahte alkol ürünleri sattığını bilgisine ulaştı. A.A.'nın iş yerine ve ikametine polis ekipleri operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 120 litre etil alkol ile malt aroması, yaş üzüm aroması, anason aroması, rakı ve viski yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şüpheli A.A. gözaltına alındı.

Zile'de sahte içki operasyonu

Zile, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 04:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Soylu ilk kez açıkladı: PKK'nın son 40 yıldır adım attığı kırsaldaki bütün yerler kayıtlı durumda
Somali saldırısında ölen vatandaşların cenazeleriyle, yaralanan vatandaşlar Türkiye'ye getirildi Türkiye karla mücadele ediyor! İşte yağışın etkili olduğu iller AK Partili isimden çok konuşulacak iddia: Rant, rant diyen CHP'liler, Kanal İstanbul güzergahında arsa topluyor

Son Dakika Haberleri
23:14 Bakan soylu terör örgütünü tarihe gömeceğiz - Son Dakika
23:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nazarbayev ile telefonda görüştü - Son Dakika
23:08 Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk ile yaralanan 16 Somalili Türkiye'ye... - Son Dakika
23:05 Belediye işçisinin tabancayla vurularak öldürülmesi - 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
23:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nazarbayev ile telefonda görüştü - Son Dakika
21:26 Somali saldırısında ölen vatandaşların cenazeleriyle, yaralanan vatandaşlar Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
20:26 Türkiye karla mücadele ediyor! İşte yağışın etkili olduğu iller - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 23:19:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Zile'de sahte içki operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]