Zile'de sahte içki operasyonu - Son Dakika

Zile'de sahte içki operasyonu

Tokat'ın Zile ilçesindeki bir işyerinde ve evide, yılbaşında satılmak için piyasa sunulmaya hazırlanan 120 litre sahte içki, etil alkol ele geçirildi.

Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe merkezinde A.A.'nın iş yerinde, kendi ikametinde hazırladığı sahte alkol ürünleri sattığını bilgisine ulaştı. A.A.'nın iş yerine ve ikametine polis ekipleri operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 120 litre etil alkol ile malt aroması, yaş üzüm aroması, anason aroması, rakı ve viski yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şüpheli A.A. gözaltına alındı.