Zile'de "Spor Tokat Projesi" Etkinlikleri

Tokat
'ın Zile
ilçesinde "Spor Tokat Projesi" çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenlendi.
Bir süre önce hayata geçirilen proje kapsamında il, ilçe, belde ve köylerde eğitim gören çocukların ve gençlerin yetenek ve istekleri doğrultusunda en az bir spor branşıyla tanışmaları, spor kültürünün tabana yayılması, sporu hayatlarında bir yaşam felsefesi haline getirmeleri, her türlü kötü alışkanlıktan uzak durmaları, sağlıklı yaşamı ön plana çıkarmaları, sağlıklı nesiller yetiştirilmesi, obezite ve bağımlılığa karşı mücadeleye öncülük edilmesi amaçlanıyor.
Proje kapsamında Zile Dinçerler Anadolu Lisesi
öğrencileri farkındalık oluşturmak amacıyla Hüseyin Gazi Tepesi'ne yürüyüş düzenledi. Tepedeki mesire alanında öğrenciler tarafından sportif gösteriler yapıldı. Okul Müdürü
Avni Başdağ, sporun, geleceğin teminatı gençlerin ruhsal ve bedensel gelişimleri açısından çok önemli olduğunu belirterek "Bu tür faaliyetlerle spor ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmayı hedefledik. Çağımızın en büyük sorunlarından biri obezite ile mücadelede en iyi yöntem spor." ifadelerini kullandı.