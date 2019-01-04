Son Dakika Haberleri: Zile'de "Spor Tokat Projesi" Etkinlikleri

Zile'de "Spor Tokat Projesi" Etkinlikleri

1 saat önce

Tokat'ın Zile ilçesinde "Spor Tokat Projesi" çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenlendi.

Zile'de
Tokat'ın Zile ilçesinde "Spor Tokat Projesi" çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenlendi.

Bir süre önce hayata geçirilen proje kapsamında il, ilçe, belde ve köylerde eğitim gören çocukların ve gençlerin yetenek ve istekleri doğrultusunda en az bir spor branşıyla tanışmaları, spor kültürünün tabana yayılması, sporu hayatlarında bir yaşam felsefesi haline getirmeleri, her türlü kötü alışkanlıktan uzak durmaları, sağlıklı yaşamı ön plana çıkarmaları, sağlıklı nesiller yetiştirilmesi, obezite ve bağımlılığa karşı mücadeleye öncülük edilmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında Zile Dinçerler Anadolu Lisesi öğrencileri farkındalık oluşturmak amacıyla Hüseyin Gazi Tepesi'ne yürüyüş düzenledi. Tepedeki mesire alanında öğrenciler tarafından sportif gösteriler yapıldı.

Okul Müdürü Avni Başdağ, sporun, geleceğin teminatı gençlerin ruhsal ve bedensel gelişimleri açısından çok önemli olduğunu belirterek "Bu tür faaliyetlerle spor ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmayı hedefledik. Çağımızın en büyük sorunlarından biri obezite ile mücadelede en iyi yöntem spor." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:05 Kaynak: AA

Tokat, Zile, Güncel
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