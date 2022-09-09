ZİLE KALESİ KAYALARI OYULARAK YAPILAN ANTİK TİYATRODA KAZI ÇALIŞMASI - Son Dakika
Üye Girişi

ZİLE KALESİ KAYALARI OYULARAK YAPILAN ANTİK TİYATRODA KAZI ÇALIŞMASI

09.09.2022 19:32

TOKAT'ın Zile ilçesindeki 4 bin yıllık Zile Kalesi'nin kuzeydoğusunda yer alan ve kayalar oyularak yapılan antik tiyatronun turizme kazandırılması için kazı çalışmaları başladı.

TOKAT'ın Zile ilçesindeki 4 bin yıllık Zile Kalesi'nin kuzeydoğusunda yer alan ve kayalar oyularak yapılan antik tiyatronun turizme kazandırılması için kazı çalışmaları başladı. Roma İmparatoru Jül Sezar'ın, Basforos Kralı 2'nci Pharnake'ye karşı zafer kazandıktan sonra senatoya yönelik dünyaca ünlü 'Veni, Vidi, Vici' (Geldim, Gördüm, Yendim) sözünün yer aldığı mektubu yazdığı, 4 bin yıllık Zile Kalesi'nin surlarının kuzey doğusunda kayalar oyularak yapılan antik tiyatro alanında kazı çalışmaları başladı. Antik tiyatronun turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, arkeolojik kazılara önem verdiklerini belirterek, Yeni bir kazı alanı olarak tiyatro bölümünde kazı çalışmamız başladı. Gaziosmanpaşa Üniversitemiz tarafından başlatılan bu kazı çalışması ayrıca üniversitenin arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarında eleman yetiştirilmesine katkı sunacak. Zile'mize ve Tokat'ımıza hayırlı olsun diyorum dedi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Murat Tekin ise Zile Kalesi'nin surlarının kuzey doğusunda kayalar oyularak yapılmış bir antik tiyatro söz konusu. Bu antik tiyatro Tokat'taki tek antik tiyatro olması özelliği ile önem kazanmaktadır. Bununla birlikte Karadeniz Bölgesi'nin de sayılı antik tiyatrolardan bir tanesidir. Kayalara oyularak yapılmış bu antik tiyatronun bir kısmı gün yüzündedir diye konuştu.

YORUMLAR
500
Tokat'ta iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı Tokat'ta iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı Tokat haber | Zile Kalesi kayaları oyularak yapılan antik tiyatroda kazı çalışması Tokat haber | Zile Kalesi kayaları oyularak yapılan antik tiyatroda kazı çalışması
Kaynak: DHA

Jül Sezar, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ZİLE KALESİ KAYALARI OYULARAK YAPILAN ANTİK TİYATRODA KAZI ÇALIŞMASI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:32 Metrobüslerin birbirine girdiği kazadan gelen ilk görüntüler endişelendirdi
19:09 Metrobüsler kafa kafaya girdi! Çok sayıda kişi yaralandı
17:43 Memleket Partisi, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için tarafını seçti: Erdoğan'ın karşısına kim çıkarsa o
17:26 Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yeni gelişme! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
17:22 2. Elizabeth'e tapıyorlar! İngiliz gazete gökyüzündeki bir bulutu İngiltere Kraliçesine benzetti
18:39 Dolar ve euro haftayı kaç liradan kapattı? İşte son durum...
17:11 CHP'li Özgür Özel: Seçim gecesi kutlamaları Taksim'de yapacağız
17:07 En düşük maaş 7 bin 500 TL'ye yaklaştı! Çalışanlar yüzde 65 zam alınca, belediye başkanını davul zurnayla karşıladı
16:43 Kılıçdaroğlu "Ya bana katılın ya da önümden çekilin" sözleri hakkında konuştu: Benimle olacaklara net söyledim
16:32 Başkan İmamoğlu, İBB Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı! Masada İSKİ zammı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 19:41:17. #1.12#
SON DAKİKA: ZİLE KALESİ KAYALARI OYULARAK YAPILAN ANTİK TİYATRODA KAZI ÇALIŞMASI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement