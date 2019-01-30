Son Dakika Haberleri: Zile Mahallesinde Yol Kumlama Çalışması Tamamlandı

Zile Mahallesinde Yol Kumlama Çalışması Tamamlandı

1 saat önce

Develi Belediyesi ekiplerinin kırsal mahallelerde yürüttüğü yol kumlama-sıkıştırma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Zile Mahallesinde Yol Kumlama Çalışması Tamamlandı, System.String[]

Kış yağışlarından dolayı deforme olmuş ve çamurlanmış yollardaki aksaklıkları gidermek adına ekipler Sarıca Mahallesinin ardından Zile Mahallesinde de çalışmalarını tamamlayarak mahalle sakinlerinin kullanımına hazır hale getirdi.

Ekipler benzer çalışmaların aciliyet durumlarına göre diğer mahallelerde de devam edeceğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:25 Kaynak: Bültenler

Zile, Güncel
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