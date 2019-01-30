Zile Mahallesinde Yol Kumlama Çalışması Tamamlandı

Kış yağışlarından dolayı deforme olmuş ve çamurlanmış yollardaki aksaklıkları gidermek adına ekipler Sarıca Mahallesinin ardından Zile Mahallesinde de çalışmalarını tamamlayarak mahalle sakinlerinin kullanımına hazır hale getirdi.

Ekipler benzer çalışmaların aciliyet durumlarına göre diğer mahallelerde de devam edeceğini belirtti.