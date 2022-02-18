ZİLLERİ ÇALINAN APARTMAN SAKİNLERİ ÇAREYİ HIRSIZLARA NOT BIRAKMAKTA BULDU - Son Dakika

BAYRAMPAŞA'da iki hırsızlık şüphelisi apartman zillerine dadandı. Zilleri çalınan apartman sakinleri ise hırsızlara, Seni kameraya aldık. İkinizi de karakola şikayet ettik. Sakın dokunma yazılı not bıraktı. Şüphelilerin kapı zillerini sökerek uzaklaşması apartmanda bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hırsızlık, Bayrampaşa'da geçen pazartesi saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirsiz iki kişi, Fatih Caddesi'nde gözlerine kestirdikleri apartmanın kapı zilini sökerek uzaklaştı. Sabah kalktıklarında kapı zillerinin yerinde olmadığını gören bina sakinleri durumu polise haber verdi. Apartmanı sakinleri, çalınan kapı zillerinin yerine yenisini taktırıp, yanına Seni kameraya aldık. İkinizi de karakola şikayet ettik. Sakın dokunma yazılı not bıraktı. Aynı mahallede 4 apartmanın da zillerinin çalındığı öğrenildi.

BEN BUNU YARIM SAATTE SÖKEMEM ADAM 3 SANİYEDE ALIP GİDİYOR

Apartman sakini Yavuz Taşkıran, Biz burayı nezih bir yer olarak görüyoruz. Bekçiler sokaklarda geziyor, binamızda güvenlik kamerası var. Bu iş ranta dönüşmüş durumda. Çok fazla çalındığını duyuyoruz. Ben bunu yarım saatte sökemem, adam 3 saniyede alıp gidiyor. Kapüşonu çekiyor, maskeyi takıyor kamera istediği kadar çeksin. Bunlar biraz pahalı aletler bin 500, 2 bin lira değeri var. Bunu buradan söken hırsızlar bunu ikinci el olarak satıyor. Bunu araştırdım ben 600-700 liraya ikinci elleri bulunuyor. Bunu çalan arkadaş tahminen 200-300 liraya satıyor. Her mahalleden 10 tane zil çalsa yeter dedi.

Hırsızlık olaylarından bıktıklarını belirten Yavuz Taşkıran, Biz üzerimize düşeni yapıyoruz ama burada bir ceza unsuru yok. Hırsız ceza almıyor ki, yakalansalar da ceza almıyorlar. Neden çalışsın ki, buraya geliyor 2 ayda kazanacağını 1 gecede alıyor. Burada arabaların jant kapaklarını çalıyorlar, aksesuarlarını çalıyorlar. Ben marka araba aldım o çalındı. Şimdi marka olmayan bir araba aldım onu çalmıyorlar. Bıktım çünkü ya lastiğini çalıyor ya istetmeyi çalıyorlar. Biz buraya yaklaşık 2 bin lira masraf yaptık. Ben şunu anlamıyorum, neden böyle şeylere tenezzül ediyorsun da gelip benden iş istemiyorsun. Herkes bıktı bu olaylardan. İlk gördüğümde güldüm. Daha sonra bu durumu düşmemizden utandım açıkçası. Bunun artık önüne geçemeyeceğiz. Artık hepimiz kendimizi kafese kilitleyelim. Arabamızı otoparka bırakıyoruz kamera var. Yine de çalınıyor bir şeyler. Arabayı kafes içine alacağız diye konuştu.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

İki şüphelinin, kapı zillerini çalması apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde iki şüphelinin rahat tavırları dikkat çekiyor. Gözlerine kestirdikleri kameralı kapı zillerini bir kişi elleriyle zorlayarak sökerken diğeri de gözcülük yapıyor.