Zillet İttifakı Türkiye Düşmanlarıyla Aynı Karede"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Zillet ittifakı teröristlere tepkisizdir, çünkü zillet PKK'dan FETÖ'ye kadar Türk ve Türkiye düşmanlarıyla aynı çuvalda, aynı çizgide, aynı karededir.

Bahçeli, partisinin Ankara il başkanlığının yeni hizmet binasını ziyaretinde, yeni binanın hayırlı çalışmalara vesile olması, nice güzellik ve başarılara kapı aralaması temennisinde bulundu.



Milliyetçi Hareket Partisinin hem olduğu gibi görünmeyi hem de göründüğü gibi olmayı esas kabul ettiğini belirten Bahçeli, şunları söyledi:



"Çizgimiz bellidir, siyasi ahlak ve ilkelerimiz berraktır. Yarım asırlık bir maziyi kucaklayıp gelecek asırların iradesine teslim etmeyi istiyoruz. Yarım asırlık muhteşem bir millet eserini kazaya belaya uğratmadan hak ettiği seviyelere çıkarmayı amaçlıyoruz. Ne mutlu emaneti bugünlere kadar taşıyanlara. Ne mutlu aldıkları yadigarı elden ele geçirenlere. Ne mutlu mükafatı çile, madalyası yara, armağanı şehadet olan davamızı şu günlere ulaştıranlara."



Oyalanmaya zamanlarının olmadığını, yerlerinde saymaya niyetlerinin bulunmadığını, fitne ve fesada tahammül etmeyeceklerini ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:



"Türkiye'mizin huzur, güvenlik ve istikrar hedefleri için yapacağımız pek çok şey önümüzde duruyor. Başkentimizin onurunu korumak zorundayız. Başkentimizin itibar ve iradesini yükseğe çıkarmak durumundayız. Ankara dün zillete teslim olmadı, yine olmayacaktır. Ankara dün zulmete boyun eğmedi, yine eğmeyecektir. İstikbal meşalesi yandıkça, istiklal menkıbesi ilelebet yankılandıkça Ankara'yı durdurmaya, Ankara'ya kilit vurmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Çünkü Ankara demek Türkiye demektir. Ankara demek cumhuriyet demektir. Ankara demek Milli Mücadele'nin adı ve anısı demektir. 96 yıl önce cumhurun iradesi cumhuriyeti kurmuştu, bugün ise cumhurun ittifak şuuru cumhuriyeti bekasıyla birlikte yaşatacak, birliği ve kardeşliğiyle geleceğin bereketli bağrına taşıyacaktır."



"31 Mart'ta Ankara ehil ve güvenilir şehreminiyle buluşacak"



Cumhurun hem Ankara'ya hem de cumhuriyete sahip çıkacağını vurgulayan Bahçeli, "Bir asır önce Dikmen sırtlarında Gazi Mustafa Kemal ve Milli Mücadele kahramanlarını coşkuyla karşılayan seymenler ve seymenlik ruhu, tarihi tekerrür ettirip Cumhur İttifakı'nı inanıyorum ki büyük bir muhabbetle kucaklayacaktır. Ankaralı, zelil hesapları elinin tersiyle itecektir. Zillet planlarını tarihin çöplüğüne atacaktır. Ankara'nın tarihi hızını kesmeye, yürüyüşünü gafilce yavaşlatmaya hiç kimsenin niyet ve nefesi yetmeyecektir. Ankara tam bağımsızlıktır, HDP ile ittifak kurup PKK'nın tutsağı yapmaya heveslenenler 31 Mart'ta milli şamarı yiyeceklerdir." ifadesini kullandı.



"Ankara Atatürk'tür, Sakarya'dır, Dumlupınar'dır, şehitliktir, zalimlerin korkulu rüyasıdır, zillete bulanmış, Türkiye düşmanlarının arkasına saklanmış CHP'nin eline geçemeyecektir. Ankara diriliş ruhudur, dik duruşun rumuzudur, zillete eğilen, bekayı eğip büken, milli anıları karartıp karalayan siyasi devşirmelerin emeline kurban edilemeyecektir." diyen Bahçeli, şöyle konuştu:



"Muzaffer ordularımızın sevk ve idare heyecanı hala sıcaklığını korumaktadır. İsli gaz lambalarıyla aydınlatılan, teneke sobalarla ısındırılan, mekteplerden getirilen sıraların üzerinde sararmış kağıtlara kutlu kararların yazıldığı ilk meclisin muhterem hatıraları halen canlıdır. Zaman değişse de kan değişmemiştir, gaye değişmemiştir, ahlak değişmemiştir, cesaret değişmemiştir, fedakarlık değişmemiştir, nitekim aynısıyla Cumhur İttifakı'nda temerküz etmiştir. Hangi fikirsiz ve fıtratı karışık Ankara'ya zincir vurabilecektir? Hangi faziletsiz ve fırıldak Ankara'yı zindana çevirebilecektir? Cumhur, başkentini yüzüstü bırakır mı? Cumhur, yedi düvele kafa tutmuş başkentinin mahcubiyetine ve mağlubiyetine göz yumar mı? Cumhur, milli ziynetin soluşuna, köksüz zilletin serpilişine hiç rıza gösterir mi? Elbette hayır, elbette asla. 31 Mart 2019'da Ankara ehil ve güvenilir şehreminiyle buluşacaktır."



"Patlıcan kadar bekayı dert etmiyorlar"



Ankara'da Mehmet Özhaseki'nin tecrübe, tevazu ve işinin ehli olarak mutlaka başarıya ulaşacağını dile getiren Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Anketler bunu söylüyormuş, şunu işaret ediyormuş, bu aldatma ve kandırma teşebbüslerine aldırış etmeyeceğiz. Ankara yavaşlamayacak, Özhaseki ile yükselecek ve yürüyüşünü sürdürecektir. Cumhur İttifakı açık ara Ankara'ya mührünü vurmalıdır."



MHP'nin bütün teşkilat mensuplarıyla Ankara'da sahada olduğuna değinen Bahçeli, "Cumhur İttifakı Türkiye'dir, Türk milletinin ta kendisidir. Cumhur İttifakı Ankara'nın iftiharı, Ankaralı kardeşlerimin huzuru, bereketi ve güvenliğidir. Cumhur İttifakı parlak geleceğin mimarı, parçalı ve pörsümüş emellerin hasmıdır." dedi.



"31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimleri bir beka seçimidir diyoruz, hop oturup hop kalkıyorlar." ifadelerini kullanan Bahçeli, şöyle devam etti:



"Domatesin fiyatı kadar Türkiye'nin geleceğini konuşmuyorlar. Patlıcan kadar bekayı dert etmiyorlar. Tanzim satış noktalarını dillerine doluyorlar ama Türkiye'yi tahliye ve tahrip etmek isteyen alçaklara hiç ses çıkarmıyorlar. 'Martın arkası bahar' diyorlar, bre ahmaklar elbette bahardır, elbette güzel günler yakındır. 31 Mart'tan sonra Türkiye daha huzurlu, daha güvenli, daha normalleşmiş ve istikrarlı olacaktır. Eğer başka bir maksatla 'Marttan sonra bahar gelecek' diyorsanız, Türk milleti size baharda bile ocağınıza kar yağdırmasını bilecek, tıpkı 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi buna da gücü yetecektir. Eğreti ata binen tez zamanda inecek, hesabını verecektir. Türkiye'nin kuyusunu kazanlar bu kuyuya düşmekten kurtulamayacak. Bekayı koltuk olarak görenler, terör örgütlerine koltuk çıkan, siyasi ömürleri incele incele kısalmış olan sorumsuz ve şuursuzlardır."



"Cumhur İttifakı doğru siyasetin tarafıdır"



Devlet Bahçeli, bekaya gülüp geçenlere, "Kürdistan'da kayyumun el koyduğu belediyeleri geri alacağız" masalını okuyan terörün siyasi uzantılarına daha ne kadar sessiz kalacakları sorusunu yönelterek, şu değerlendirmede bulundu:



"Zillet ittifakı teröristlere tepkisizdir, çünkü zillet PKK'dan FETÖ'ye kadar Türk ve Türkiye düşmanlarıyla aynı çuvalda, aynı çizgide, aynı karededir. HDP, Ankara'da niye aday göstermedi? HDP, Ankara'da kimin yanında? Kimlerin safında? Bu demektir ki PKK Ankara'nın düşürülmesini hedefliyor. Zillete Kandil'den ilave destek geliyor. Ankaralı kardeşlerim bunu yutar mı? Bu tuzağa düşer mi? Ankara'da CHP-İP-SP-HDP-PKK yan yanadır. Türk milleti beka sorununa dönüşmüş zilleti her yönüyle ve ibretle izlemektedir. CHP, PKK'nın gölgesine sığınmıştır, HDP'ye el avuç açmıştır. Bunların ittifakı zillet, düştükleri durum rezalettir. Gönül var otluğa, gönül var çöplüğe konar. Zilletin konduğu alan ise Kandil'den Pensilvanya'ya kadar ihanetin olduğu her yerdir."



Planı ve projesi olmayana, Ankara sevgisi sadece lafta kalanlara başkentin yönetiminin beş yıllığına asla bırakılamayacağını söyleyen Bahçeli, şöyle devam etti:



"Doğru siyaset kadar, siyaseti doğru yapmak da önemlidir. Cumhur İttifakı doğru siyasetin tarafıdır. Küçük bir ihmal büyük bir yanlışa, küçük bir doğru büyük bir yükselişe yol açabilir. Gerçekten de bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır, bir at bir komutan, bir komutan da bir ülke kurtarabilir. Bir belediye başkanı ise şehrinin kaderini değiştirebilir. Ankara'yı badirelerden çekip çıkartacak, bekayı rehber edip herkesi kucaklayacak Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, tekraren ifade ediyorum ki Sayın Mehmet Özhaseki'dir."



"MHP her zaman milletinin yanında yer almıştır"



Bahçeli, 31 Mart'ın sonuçlarının Cumhur İttifakı'nın 2023 hedefleri etkilemeyeceğini dile getirerek, şöyle devam etti:



"Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyaset anlayışının öznesi insan, nesnesi devlet, yüklemi demokrasi, cümlesi ise millettir. Bunun anlamı şudur; biz, insanı merkeze alarak, yine insan için yola çıkmış, devleti, insan için bir yükselme aracı olarak gören, insan-millet ve devlet ilişkilerini demokrasi ile sağlamayı amaçlamış ve bunların tamamının yalnızca millet içinde anlam bulacağına inanan siyasi hareketiz. Bizim başkaları gibi çıkar kaygısıyla ikbal hedefiyle ben merkezli savruluşla siyaset yapmamız mümkün değildir. Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben dememiz boşuna söylenmemiştir. Milliyetçi Hareket Partisi, kendisini millet üstü görenlerin dayatmaları karşısında, her zaman milletinin yanında yer almıştır. Devletin bütünlüğü ile millete yönelik tehlikeler baş gösterdiğinde de milli bekanın nasıl korunması gerektiğini, dosta da düşmana da göstermiştir. Bizim beka hassasiyetinde rüştümüzü kimseye ispat etmeye ihtiyacımız yoktur."



"MHP'nin anket yaptırma hedefi ve gayesi olmamıştır"



Bir basın mensubunun, sosyal medya üzerinde 31 Mart gecesi kendisinden açıklama bekleyenlerin olduğu paylaşımında bulunduğunun anımsatılıp, bu kişilerin kimler olduğunu sorması üzerine Bahçeli, şu yanıtı verdi:



"Amerika'nın sermayesi, Türkiye'deki işbirlikçileri, basınımızın çok güzide temsilcileri '31 Mart 2019 akşamında acaba beklenen olmazsa MHP ne olur' diye bir derde düşmüşler. Allah onları bu dertten kurtarsın. Biz 31 Mart akşamında sonuç ne olursa olsun 2023 yılını Cumhur İttifakı ile kucaklayacak bir zihniyetin temsilcileriyiz, sonuç da cumhurun ittifakı olacaktır. Bunu herkes böyle bilsin."



Bahçeli, diğer bir basın mensubunun, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın "10 Mart'ta herkesin İstanbul'u CHP'nin aldığını kabullenecektir" ifadeleriyle ilgili görüşlerini sorması üzerine, şunları söyledi:



"Mart ayı CHP'nin sevdasıdır. Hala 9 Mart özlemiyle yaşayanlar, 9 Mart'ta ne olacağını tam kestiremeyip 10 Mart'ta bir şeyler olur mu hevesine kapılıyor. 'Yavuz kod' adıyla kendilerine kahraman aramasın, yön hareketiyle Türkiye'yi bir karanlığa sürüklemesin. Onun için 31 Mart'ta söylenenleri de dikkate alırsanız, ekonomik ve toplumsal gidişatın 31 Mart'ın beklenmeyeceğini söylüyor. Bu sır nedir? CHP Grup Başkanvekili 31 Mart'tan evvel ne olacağını biliyor. Bu konuyu millete anlatsın. Eğer 31 Mart, 9 Mart'ın özlemiyse bu hayalden kurtulsunlar. Çünkü 12 Mart olduğunda bir daha yaşayamayacaklar."



Miting programının sorulması üzerine ise Bahçeli, "Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde Ertuğrul Gazi'yi ziyaret edip ya Allah Bismillah diyeceğiz." yanıtını verdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Maalesef hala istediğimiz konsolidasyon olmuş değil" ifadesinin anımsatılıp, değerlendirmelerinin sorulması üzerine Bahçeli, şunları kaydetti:



"1389 belediyede konsolidenin nasıl olması gerektiği önemli bir sabrı ve anlayışı gerektirir. Belediye başkanlıkları bir nefis de taşır ise bazı konularda bu nefsi aşmak kolay olmuyor. Konsolide olacaktır, daha önümüzde 28 gün var. YSK'nin açıklamasıyla nerede nasıl konsolide olduğumuz bellidir. 'Konsolide' demeye gerek yoktur. Yabancı bir kelimedir. Biz Cumhur İttifakı ile buluştuk, hedefe doğru koşuyoruz."



Bahçeli, anketlerle ilgili "MHP'nin anket yaptırma hedefi ve gayesi olmamıştır. Anketlere güvenimiz sıfır katsayısındadır. Bunu daha verimli kılabilmek için Mevlüt Karakaya Bey anketlerle ilgili yasal bir zemin oluşturmak için Meclise de bir yasa teklifinde bulunmuştur." ifadesini kullandı.

