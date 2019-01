Zilli Top İyilik İçin Döndü

Aydın'da, "Zilli Top İyilik İçin Dönüyor" etkinliği kapsamında Altı Nokta Körler Derneği ile İHH Aydın Şubesi golbol oynadı.

Aydın'da, "Zilli Top İyilik İçin Dönüyor" etkinliği kapsamında Altı Nokta Körler Derneği ile İHH Aydın Şubesi golbol oynadı. Empati yapmayı amaçlayan golbol maçında Altı Nokta Körler Derneği, gözleri bağlanan ve topu tutmakta bir hayli zorlanan İHH Aydın Şubesi'ni 16-12 mağlup etti.



İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Aydın Şubesi "Zilli Top İyilik İçin Dönüyor" etkinliği kapsamında Altı Nokta Körler Derneği ile golbol etkinliğinde bir araya geldi. Aydın Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe İHH Aydın Şube Başkanı Muhammed Akkuş, Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Bayram Özen ve her iki vakfın üyeleri katıldı. 12 dakikalık iki devre şeklinde 3'er kişilik takımlarla oynanan golbolda gözleri bağlanan İHH Aydın Şubesi takımı zilli topu tutmakta bir hayli zorlandı. Güzel bir maça sahne olan maçta 7 metrelik kalelere gol atmaya çalışan her iki derneğin üyelerinin golbol karşılaşmasını 16-12 maçında Altı Nokta Körler Derneği kazandı.



Empati kurmak açısında golbol etkinliğinin çok faydalı olduğunu ve iyiliği tabanda yayamak için uğraş verdiklerini ifade eden İHH Aydın Şube Başkanı Muhammed Akkuş, "Vakıf olarak iyilik her zaman her yerde sloganını önemsiyoruz. Biz Altı Nokta Körler Derneği'ne bir proje sunduk. Sağ olsunlar bizi kırmayarak, birlikte yapmak istediğimiz golbol etkinliğini yapma teklifimizi kabul ettiler. Amacımız iyiliği her yönüyle yaymak. Bu etkinlikten elde edilen gelirle, kendilerine beyaz baston alıp hediye edeceğiz. İki dernek arasında bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Empati kurmamız açısından çok önemli bir etkinlik oldu. Güzel bir farkındalık oldu bizim için" dedi.



Yaptıkları bu etkinlikle empati yapmayı amaçladıklarını ifade eden Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Bayram Özen, "Tam manasıyla amacına hizmet eden bir etkinlik. Arkadaşlar bu vesileyle empati yapmış oluyorlar. İHH ile daha önce birlikte seminerler de vermiştik. Buradaki etkinliğin amacı daha önce de belirttiğimiz gibi beyaz baston ihtiyacının giderilmesi. Etkinliğe katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

