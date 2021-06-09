Zimbabve 25 bin doz "Sputnik V" Kovid-19 aşısını teslim aldı - Son Dakika

Afrika ülkesi Zimbabve, 25 bin doz "Sputnik V" aşısını teslim aldı.
Yerel basındaki habere göre, Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıların, başkent Harare'deki Robert Gabrial Mugabe Havalimanına ulaştığı açıklandı.
Aşıları, Sağlık ve Çocuk Bakan Yardımcısı Dr. John Mangwiro başkanlığındaki bir heyet teslim aldı.
Zimbabve'de 39 bin 321 Kovid-19 vakası tespit edilirken, 1617 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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