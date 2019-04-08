Son Dakika Haberleri: Zimbabve Beyaz Çiftçilere Tazminat Ödeyecek

Zimbabve Beyaz Çiftçilere Tazminat Ödeyecek

1 saat önce

ADDİS Zimbabve hükümeti, eski Devlet Başkanı Robert Mugabe döneminde el konulan topraklar için binlerce beyaz çiftçiye tazminat ödeyecek.

Zimbabve Beyaz Çiftçilere Tazminat Ödeyecek, System.String[]
ADDİS Zimbabve hükümeti, eski Devlet Başkanı Robert Mugabe döneminde el konulan topraklar için binlerce beyaz çiftçiye tazminat ödeyecek.

Ülkenin Maliye ile Tarım bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada, topraklarına el konulan beyaz çiftçilere tazminat ödenmesi için çalışma başlatıldığı ve çiftçilere ilişkin bir listenin nisan sonunda tamamlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, tazminat ödenecek çiftçilerin ve bedellerin oluşturulan özel bir komite tarafından belirlenmekte olduğu aktarıldı.

Mugabe'nin 2017'de devrilmesinin ardından iş başına gelen Emmerson Mnangagwa'nın daha önce söz verdiği bu adım, ekonomik olarak zor günler geçiren ülkenin Batı ülkeleriyle ilişkileri geliştirilmesinde önemli bir adım olarak görülüyor.

1980 yılında bağımsızlığını kazanmasının ardından ülkedeki en verimli toprakların beyaz çiftçilerin elinde kalması üzerine Mugabe, 2000'li yıllarda başlattığı toprak reformuyla yaklaşık 4 bin beyaz çiftçinin topraklarını alarak siyahlara dağıtmıştı.

Toprak reformunun ardından ülkede özellikle tarım alanında görülen gerileme nedeniyle Mugabe eleştirilere maruz kalmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:27 Kaynak: AA

Maliye, Robert Mugabe, Güncel
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