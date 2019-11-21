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Zimbabve Büyükelçisi Mutiwazuka, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka'yı kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:55 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Mutiwazuka, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Mutiwazuka'nın ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Erdoğan, takdim sırasında Mutiwazuka'nın 3 yaşındaki kızı Tayana Esther Mutiwazuka'yı kucağına alarak sevdi. Tayana Esther de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarıldı.
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