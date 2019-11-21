Son Dakika Haberleri: Zimbabve Büyükelçisi Mutiwazuka, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Son Dakika Güncel Zimbabve Büyükelçisi Mutiwazuka, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu - Son Dakika

Zimbabve Büyükelçisi Mutiwazuka, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Mutiwazuka, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Mutiwazuka'nın ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Erdoğan, takdim sırasında Mutiwazuka'nın 3 yaşındaki kızı Tayana Esther Mutiwazuka'yı kucağına alarak sevdi. Tayana Esther de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarıldı.

Zimbabve Büyükelçisi Mutiwazuka, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:55 Kaynak: AA
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