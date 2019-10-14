Son Dakika Haberleri: Zimbabve, Çin'e 33 fil yavrusu ihraç edecek
Son Dakika Güncel Zimbabve, Çin'e 33 fil yavrusu ihraç edecek

Zimbabve, Çin'e 33 fil yavrusu ihraç edecek

1 saat önce

Zimbabve, Birleşmiş Milletlerin (BM) Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşmesine aykırı olarak Çin'e 33 fil yavrusu ihraç edecek.

Zimbabve, Çin'e 33 fil yavrusu ihraç edecek, System.String[]

Zimbabve, Birleşmiş Milletlerin (BM) Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşmesine aykırı olarak Çin'e 33 fil yavrusu ihraç edecek.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin Hwang Ulusal Parkı'ndaki 33 fil yavrusu annelerinden koparılarak Çin'e gönderiliyor.

Adını vermek istemeyen Hwang Ulusal Parkı yetkilisi, yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 yıldır kapalı alanda bekletilen fil yavrularını götürmek için Çin'den bir ekibin geldiğini belirtti.

BM'nin ağustosta Afrika'daki fillerinin korunması için kabul ettiği Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşmeye rağmen Zimbabve, Çin'e fil yavruları göndermek konusunda geri adım atmadı.

Zimbabve'nin, 2012'den bu yana Çin'deki hayvanat bahçelerine 108 fil yavrusu ihraç ettiği biliniyor. Son olarak 2016'da 30 fil yavrusunun Çin'e gönderilmesi ülkede büyük tepki toplamıştı.

Güney Afrika, Namibya ve Zimbabve, hayvanat bahçelerine en çok vahşi fil ihraç eden ülkeler arasında yer alıyor.

Annelerinden zorla koparılan fil yavrularından bazılarının geçirdikleri travma sebebiyle telef olduğu ifade ediliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaz Dağları'nda altın arayan firmanın ruhsatı yenilenmedi
Son dakika: Münbiç için operasyon başladı: Yoğun çatışmalar yaşanıyor Otogaza 6 kuruş zam geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEAŞ'lıların çıkarıldığı cezaevinde teröristbaşı Öcalan'ın fotoğrafı var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 18:04:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zimbabve, Çin'e 33 fil yavrusu ihraç edecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]