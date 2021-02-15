Zimbabve, Çin'in ürettiği Sinopharm aşısının ilk kısmını teslim aldı - Son Dakika

Afrika ülkesi Zimbabve'ye, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Çin'den satın aldığı 200 bin dozluk Sinopharm aşısının ilk kısmı ulaştı.

Yerel basındaki habere göre, Çinli Sinopharm şirketinin geliştirdiği 200 bin doz aşı, Air Zimbabwe'ye ait bir uçak tarafından ülkeye getirildi.

Ülkeye ayrıca 600 bin doz aşının gelecek ay teslim edilmesi bekleniyor.

Harare Havalimanındaki aşıların teslim törenine Zimbabve Başkan Yardımcısı Constantino Chiwenga ve Çin'in Harare Büyükelçisi Guo Shaochun katıldı.

Nüfusun yüzde 60'ını aşılayabilmek için 100 milyon dolar ayıran Zimbabve, Mısır ve Ekvator Ginesi ile Çin'den ilk aşı temin eden Afrika ülkeleri arasında yer alıyor.

Ülkede şimdiye kadar 35 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü, 1400 kişi hayatını kaybetti.