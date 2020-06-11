Zimbabve, darbe girişimi iddialarını yalanladı - Son Dakika

Haberlerin Mnangagwa'nın imajını zedelemeyi amaçladığına işaret eden Kazembe, " Hükümet bütün kurumlarıyla bu söylentileri reddediyor." ifadesini kullandı.

Bakan Kazembe, yaptığı açıklamada, Devlet Başkan Mnangagwa'ya karşı darbe girişimi haberlerinin yalan olduğunu belirtti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, İçişleri Bakanı Kazembe Kazembe beraberindeki emniyet ve ordunun üst düzey kademeleri ile başkent Harare'de konuya ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

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