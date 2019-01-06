Son Dakika Haberleri: Zimbabve'de 3 Bin Kamu Çalışanı İşten Çıkarıldı

Zimbabve'de 3 Bin Kamu Çalışanı İşten Çıkarıldı

59 dakika önce

Zimbabve'de ekonomik tedbirler kapsamında kamuda çalışan 3 bin genç işten çıkarıldı.

Zimbabve'de 3 Bin Kamu Çalışanı İşten Çıkarıldı, System.String[]
Zimbabve'de ekonomik tedbirler kapsamında kamuda çalışan 3 bin genç işten çıkarıldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Kamu Hizmetleri Komisyonu Secreteri Jonathan Wutawunashe, kamuda maaşların ülke bütçesinin büyük bir kısmını kapsadığını ve bu nedenle bazı önlemler aldıklarını dile getirdi.

Wutawunashe açıklamasında, "Ülkedeki çeşitli bakanlıklardan 3 bin genç işten çıkarıldı ve bu kişiler kamu hizmetinde çalışmaya yeterli kişiler değildi." ifadelerini kullandı.

İşten çıkarma kararının, Maliye ve Ekonomik Kalkınma Bakanlığı 2019 planlaması kapsamında alındığına dikkat çeken Wutawunashe, ekonominin düzeltilmesi amacıyla tedbirlerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Geçen yılki seçimlerde görevi devralan Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa hükümeti uzun süredir ekonomik kriz ile mücadele ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:26 Kaynak: AA

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