Zimbabve'de 4 bakanın Kovid-19'dan ölmesinin ardından memurlar evden çalışmaya başladı - Son Dakika

Bugüne kadar 31 bin 646 kişide Kovid-19 tespit edilen ülkede virüsten ölenlerin sayısı 1075'e yükseldi.

Zimbabve'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Joel Matiza, Tarım Bakanı Perence Shiri, Manicaland Eyaleti İl İşleri Bakanı Ellen Gwaradzimba ve Dışişleri Bakanı Sibusiso Moyo Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Yerel basındaki habere göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında devlet dairelerindeki çalışmalar en düşük seviyeye indirildi.

Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve 'de kabineden 4 bakanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından hükümet, memurların evden çalışmasına karar verdi.

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