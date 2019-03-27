Son Dakika Haberleri: Zimbabve'de Afet Yönetim Merkezi Kurulacak

Zimbabve'de Afet Yönetim Merkezi Kurulacak

1 saat önce

Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de meydana gelen kasırga ve sel felaketlerinin ardından ülkede afet yönetim merkezi kurulacağı bildirildi.

Zimbabve'de Afet Yönetim Merkezi Kurulacak, System.String[]
Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de meydana gelen kasırga ve sel felaketlerinin ardından ülkede afet yönetim merkezi kurulacağı bildirildi.

Yerel Yönetim Bakanı July Moyo, başkent Harare'de düzenlenen basın toplantısında, 200'e yakın kişinin hayatını kaybettiği felaketlerin ardından ülkede en yeni teknolojilerle donatılmış bir afet yönetim merkezinin kurulacağını belirtti.

Moyo, "Bir felaket meydana geldiğinde bilgileri tahmin etmek veya almak için şu anda diğer ülkelerin kullandığı teknolojilerin yer aldığı, kalıcı bir afet yönetim merkezi kurmak istiyoruz." dedi.

Ülkede yaşanan felaketten ders aldıklarını ifade eden Moyo, "Hepimiz felaketten ders aldık. Tecrübelerimizi paylaşalım. Siz de aldığınız dersleri paylaşın. Böylece önümüzdeki zamanlar için daha iyi hazırlanalım." ifadelerini kullandı.

Güney Afrika ülkelerinden Malavi, Mozambik ve Zimbabve'yi vuran Idai Kasırgası ve seller sonucu 700'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yüz binlerce kişi yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 08:12 Kaynak: AA

Güney Afrika, Güncel
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