Zimbabve'de bağımsızlığın 42. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Güney Afrika ülkesi Zimbabve'de, İngiltere'den bağımsızlığın kazanılmasının 42. yıl dönümü resmi törenle kutlandı.

Bu yıl Zimbabve'nin ikinci büyük kenti Bulawayo'da gerçekleştirilen törende konuşan Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, tüm Zimbabvelilerin Bağımsızlık Günü'nü kutlayarak, "42 yıl önce milletimiz özgürlüğüne kavuştu. Atalarımızın daha iyi bir Zimbabve için yaptıkları fedakarlıkları asla unutmayalım." ifadesini kullandı.

Geçen ay düzenlenen ara seçimde oyların çoğunu alan ana muhalefet partisi Vatandaş için Değişim Koalisyonu (CCC) lideri Nelson Chamisa'da törende hazır bulundu.

Chamisa, törendeki konuşmasında Zimbabve'nin artık "meşru bir demokrasi" haline gelmesi gerektiğini söyleyerek, iktidarı vatandaşların demokratik haklarına saygı duymaya davet etti.

Zimbabve İngiltere'den bağımsızlığını 18 Nisan 1980'de kazanmıştı.