Zimbabve'de Bağımsızlık Günü Kutlandı - Son Dakika

BULAWAYO, 19 Nisan (Xinhua) -- Dansçılar, Zimbabve'nin Bulawayo şehrindeki Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında performanslarını sergiliyor, 18 Nisan 2022. Zimbabve, 42. bağımsızlık yıl dönümünü Pazartesi günü, Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa'nın katılımıyla ülkenin ikinci en büyük şehri Bulawayo'da kutladı. Kutlamalar, ülke tarihinde ilk kez başkent Harare dışında bir şehirde yapıldı. (Fotoğraf: Wanda/Xinhua)