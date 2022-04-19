Zimbabve'de Bağımsızlık Günü Kutlandı - Son Dakika
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Zimbabve'de Bağımsızlık Günü Kutlandı

19.04.2022 16:56
Zimbabve'de Bağımsızlık Günü Kutlandı

BULAWAYO, 19 Nisan (Xinhua) -- Dansçılar, Zimbabve'nin Bulawayo şehrindeki Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında performanslarını sergiliyor, 18 Nisan 2022. Zimbabve, 42.

BULAWAYO, 19 Nisan (Xinhua) -- Dansçılar, Zimbabve'nin Bulawayo şehrindeki Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında performanslarını sergiliyor, 18 Nisan 2022. Zimbabve, 42. bağımsızlık yıl dönümünü Pazartesi günü, Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa'nın katılımıyla ülkenin ikinci en büyük şehri Bulawayo'da kutladı. Kutlamalar, ülke tarihinde ilk kez başkent Harare dışında bir şehirde yapıldı. (Fotoğraf: Wanda/Xinhua)

Zimbabve'de Bağımsızlık Günü Kutlandı

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Togo Cumhuriyeti, Bağımsızlık, Zimbabwe, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Zimbabve'de Bağımsızlık Günü Kutlandı - Son Dakika


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