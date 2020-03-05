Zimbabve'de binlerce mahkum serbest bırakılıyor - Son Dakika
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Zimbabve'de binlerce mahkum serbest bırakılıyor

6 saat önce

Afrika ülkesi Zimbabve'de, cezaevlerinde kapasiteden fazla mahkum bulunması nedeniyle "genel af" ilan edildi.

Zimbabve'de binlerce mahkum serbest bırakılıyor, System.String[]

Afrika ülkesi Zimbabve'de, cezaevlerinde kapasiteden fazla mahkum bulunması nedeniyle "genel af" ilan edildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Zimbabve'nin Bilgi, Tanıtım ve Yayın Hizmetleri Bakanı Monica Mutsvangwa, "Cezaevlerinde 17 bin kişilik kapasite var ancak bugün, 22 bin mahkum tutuluyor. Zimbabve Cezaevleri ve Islah Hizmetleri, cezaevlerini rahatlatmak ve yoğunluğu azaltmak için binlerce mahkumu serbest bırakacak." ifadesini kullandı.

Serbest bırakılacak mahkumların sayısı açıklanmazken; en az 5 bin mahkumun aftan yararlanacağı tahmin ediliyor.

Mahkumların suç kayıtlarının silinmeyeceği ve yeniden suç işlemeleri halinde, cezalarının tekrar uygulamaya konulacağı kaydedildi.

Zimbabve'de 2018'de 3 bin mahkum, hapishanelerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla serbest bırakılmıştı.

Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:54 Kaynak: AA
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