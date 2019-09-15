Zimbabve'de doktorlardan eylem: Sendika başkanımızı geri verin
3 dakika önce
Zimbabve'de, maaş zammı talep ettikten sonra kaçırıldığından şüphelenilen sendika başkanı doktorun serbest bırakılması için meslektaşları eylem düzenledi.
Zimbabve'de, maaş zammı talep ettikten sonra kaçırıldığından şüphelenilen sendika başkanı doktorun serbest bırakılması için meslektaşları eylem düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:39
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