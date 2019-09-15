Son Dakika Haberleri: Zimbabve'de doktorlardan eylem: Sendika başkanımızı geri verin
Son Dakika Dünya Haber

Zimbabve'de doktorlardan eylem: Sendika başkanımızı geri verin

3 dakika önce

Zimbabve'de, maaş zammı talep ettikten sonra kaçırıldığından şüphelenilen sendika başkanı doktorun serbest bırakılması için meslektaşları eylem düzenledi.

Zimbabve'de, maaş zammı talep ettikten sonra kaçırıldığından şüphelenilen sendika başkanı doktorun serbest bırakılması için meslektaşları eylem düzenledi.

Zimbabve'de doktorlardan eylem: Sendika başkanımızı geri verin

Sendika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:39 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran'dan ABD'nin suçlamalarına yanıt geldi: Yalana başvuruyor
Adana'nın yeni gözdesi ciğer bezi! Kilosu 10 liradan satılıyor, talep patlaması var Ahmet Davutoğlu'ndan sonra AK Parti'de istifalar: Eski milletvekilleri ve il başkanları da partiden ayrıldı KYK borcu olanlara Bakan'dan müjde: Borcunuzu erteleyebilirsiniz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 23:43:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zimbabve'de doktorlardan eylem: Sendika başkanımızı geri verin
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]