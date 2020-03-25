Zimbabve'de doktorlardan

Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de, doktorlar yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yeterli koruyucu araç gereç bulunmadığı gerekçesiyle grev başlattı.

Zimbabve Hastanesi Doktorlar Birliği Başkanı Tawanda Zvakada, gazetecilere yaptığı açıklamada, doktorların Kovid-19'a karşı mücadelede yeterli ekipmana sahip olmaması nedeniyle grev başlattığını belirtti.

Devlet hastanelerinde eldiven, maske ve temiz su bulunmadığını aktaran Zvakada, "Şu anda yüzlerce sağlık personeli yüksek risk altında ama kimse umursamıyor." dedi.

Zvakada, hükümet taleplerini sağlayana kadar işe gitmeyeceklerini kaydetti.

Ülkede bugüne kadar 3 koronavirüs vakası görüldü, 1 kişi yaşamını yitirdi.