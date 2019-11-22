Son Dakika Haberleri: Zimbabve'de elektrik kesintisi ormanları vurdu
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Zimbabve'de elektrik kesintisi ormanları vurdu

6 saat önce

Zimbabve'de yaşanan kuraklık nedeniyle elektrik kesintilerinin artması, yakacak ihtiyacını karşılamak isteyen halkın ağaçları kesmesine neden oluyor.

Zimbabve'de elektrik kesintisi ormanları vurdu, System.String[]

Zimbabve'de yaşanan kuraklık nedeniyle elektrik kesintilerinin artması, yakacak ihtiyacını karşılamak isteyen halkın ağaçları kesmesine neden oluyor.

Ormanlarda kaçak olarak ağaç kesen 36 yaşındaki Tamirira Gumbo, AA muhabirine, günde 18 saat elektrik kesintisi yaşadıklarını söyledi.

Gumbo, "Elektrik kesintileri nedeniyle insanlar yakacak ihtiyaçlarını odunlardan karşılamak zorunda kalıyor. Biz de ağaçları keserek odun satıyoruz." dedi.

Artan elektrik fiyatlarına dikkati çeken Gumbo, zamların da yakacak ihtiyacını karşılamak isteyenleri ormanlara yönelttiğini dile getirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre Zimbabve'de sadece 15,6 milyon hektarlık orman alanı kalırken uzmanlar ise ülkedeki elektrik sorununun çözülmemesi durumunda Zimbabve'nin yakında çölleşebileceği uyarısı yapıyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:50 Kaynak: AA
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