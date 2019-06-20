Son Dakika Haberleri: Zimbabve'de gergedan avlarken keçiye çarpan iki avcı hayatını kaybetti
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Zimbabve'de gergedan avlarken keçiye çarpan iki avcı hayatını kaybetti

1 saat önce

Afrika ülkelerinden Zimbabve'de gergedan avlamak isteyen iki avcı yaptığı ilginç kaza sonrası hayatını kaybetti. Beitbridge şehrinde kaçak avlanan 4 avcı devriye gezen ekiplerden kaçarken bir keçiye çarparak kaza yaptı. 2 avcı ölürken, ikisi gözaltına alındı.

Zimbabve'de gergedan avlarken keçiye çarpan iki avcı hayatını kaybetti, System.String[]
Afrika ülkelerinden Zimbabve'de yasak olmasına karşın gergedan avına çıkan iki kişi, devriye ekibine yakalanmamak için kaçarken bir keçiye çarptı. Kazada iki avcı da yaşamını yitirdi.

Ülkenin güney sınırı üzerindeki Beitbridge şehrinde bulunan Bubye Vadisi'nde gelen dört gergedan avcısı kaçak şekilde avlanırken devriye gezen ekiplere yakalandı. Avlanmanın yasak olduğu bölgede uzun süren kovalamaca sonrası araçlarında bulunan dört avcı aşırı hız sebebiyle bir keçiye çarparak kaza yaptı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:38 
Afrika, Dünya
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