Zimbabve'de grev yapan doktorlardan 362'si işine döndü - Son Dakika
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Zimbabve'de grev yapan doktorlardan 362'si işine döndü

23 dakika önce

Afrika ülkesi Zimbabve'de 100 günden fazla süredir grev yapan doktorlardan 362'si görevine dönmeyi kabul etti.

Zimbabve'de grev yapan doktorlardan 362'si işine döndü, System.String[]

Afrika ülkesi Zimbabve'de 100 günden fazla süredir grev yapan doktorlardan 362'si görevine dönmeyi kabul etti.

Zimbabve Yüksek Yaşam Vakfı Müdürü Dr. Kennedy Mubaiwa, yaptığı açıklamada "Bulawayo, Chitungwiza, Harare ve Masvingo hastanelerinde grev yapan 362 doktor işine döndü." dedi.

Kurum olarak Zimbabve'deki hastane ve sağlık şartlarının iyileşmesi için çalıştıklarını dile getiren Mubaiwa, "Ülkedeki sağlık problemlerinin çözülebilmesi için Zimbabvelileri bireysel olarak iş birliğine ve desteğe çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Zimbabve hükümeti greve gittikleri gerekçesiyle 435 doktoru işten çıkarmıştı.

Ülkedeki doktorlar kötü çalışma koşulları ve düşük maaş nedeniyle eylül başında süresiz grev başlatmıştı.

Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:54 Kaynak: AA
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