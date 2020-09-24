- Zimbabve'de ilk geleneksel Çin tıbbı kliniği açılıyor - Son Dakika

- Zimbabve'de ilk geleneksel Çin tıbbı kliniği açılıyor

HARARE - Çin, Zimbabve'de ilk geleneksel Çin tıbbı kliniği açıyor. Kliniğin gerekli hazırlıklar yapılmasının ardından ay sonuna kadar hizmete başlaması bekleniyor.

Zimbabve'nin başkenti Harare'de bulunan Parirenyatwa Genel Hastanesinde geleneksel Çin tıbbı kliniği açılacak. Zimbabve-Çin geleneksel Çin Tıbbı Kliniğinin kurucusu ve Direktörü Jiang Zhichao bütün hazırlıkların yapıldığını ve kliniğin bu ayın sonuna kadar halka açılacağını ifade ederek, "Klinikte çalışacak ekip için 15 yerel sağlık çalışanı eğitim aldı. Hastalara gerekli tedaviyi vermeye başlayacaklar" ifadelerini kullandı.

Kliniğin, bir eğitim ve araştırma merkezini de kapsayacağını ifade eden Zhichao, hastaların tedavisinin yanı sıra, Zimbabve Sağlık Bakanlığı ve Zimbabve-Çin TCM yetkililerin, kinikteki eğitim okulunu daha da aktif ederek, kliniğin ülkede Çin tıbbı eğitimi veren en önemli kurum olmasını hedeflediklerini söyledi. Zhichao, "Zimbabve'de iyi bir tıbbi sistem var. Geleneksel Çin tıp teknolojisi tam olarak uygulanırsa, Zimbabve'nin Covid-19'a karşı mücadelesini de geliştirmeye yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Çin, Zimbabve'nin korona virüse karşı verilen mücadelesi süresince çeşitli tıbbi malzemeler göndererek, ülkede bulunan hastanelerin kapasitesini güçlendirmeye çalıştı.