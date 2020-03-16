Zimbabve'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi - Son Dakika
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Zimbabve'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi

26 dakika önce

Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de ilk defa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü bildirildi.

Zimbabve'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi, System.String[]

Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de ilk defa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü bildirildi.

Zimbabve Sağlık Bakanı Obadiah Moyo, düzenlediği basın toplantısında, 7 Mart'ta Viktoria Gölü'nü ziyarete gelen ve 10 Mart'ta İngiltere'ye dönen bir turiste yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Moyo, turistin ziyaret sırasında kaldığı oteldeki tüm personelin karantinaya alındığını aktararak, "Şu anda otel personelinin test sonuçlarını bekliyoruz." dedi.

Afrika'nın 30 ülkesinde yeni tip koronavirüs görülürken, virüs nedeniyle Mısır'da 2, Cezayir'de 4, Fas'ta 1, Sudan'da 1 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika, İngiltere, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:02 Kaynak: AA
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