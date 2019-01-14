Son Dakika Haberleri: Zimbabve'de İşçiler Greve Gitti

Zimbabve'de İşçiler Greve Gitti

2 saat önce

Zimbabve'de işçiler, maaşlarının iyileştirilmesi için greve gitti.

Zimbabve'de İşçiler Greve Gitti, System.String[]
Zimbabve'de işçiler, maaşlarının iyileştirilmesi için greve gitti.

Zimbabve Sendikalar Kongresi (ZCTU) Başkanı Peter Mutasa, tüm işçilerin, bugün itibarıyla çarşamba gününe kadar gittiğini bildirdi.

İşçilere, görevlerine gitmemeleri çağrısında bulunan Mutasa, "Bugün, yarın ve çarşamba günü işe gitmeyeceğiz ve Zimbabve'yi kapatacağız." dedi.

Mutasa, yaşananlara karşı sessiz kalamayacaklarını dile getirerek, "İşçi ve vatandaşlar hep birlikte ülkede yaşananlara karşı durmaya karar verdik. Benzin fiyatları artıyor, insanlar hayatla mücadele ediyor ve umutsuz." diye konuştu.

Ülkedeki birçok sivil toplum kuruluşunun da destek verdiği grev kapsamında, hükümetten taleplerini sıralayan Mutasa, "Hükümet ekonomiyi düzeltmeli ve işçilere maaşları dolar olarak ödenmelidir." ifadesini kullandı.

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, hafta sonu benzin fiyatlarına zam yapacaklarını açıklamıştı.

Geçen yılki seçimlerde görevi devralan Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa hükümeti, uzun süredir ekonomik krizle mücadele ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:01 Kaynak: AA

İşçi, Ekonomi
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