Zimbabve'de kamu sağlık çalışanları greve gitti

ZHAC'a göre, 2018'den bu yana 4 binden fazla sağlık çalışanı kötü çalışma koşulları nedeniyle kamudaki görevlerinden istifa etti.

Güney Afrika ülkesi Zimbabve'de başta hemşireler olmak üzere çok sayıda kamu sağlık çalışanı greve gitti.

Kaynak: AA

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