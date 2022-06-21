Zimbabve'de kamu sağlık çalışanları greve gitti - Son Dakika
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Zimbabve'de kamu sağlık çalışanları greve gitti

21.06.2022 23:58
Zimbabve'de kamu sağlık çalışanları greve gitti

Güney Afrika ülkesi Zimbabve'de başta hemşireler olmak üzere çok sayıda kamu sağlık çalışanı greve gitti.

Güney Afrika ülkesi Zimbabve'de başta hemşireler olmak üzere çok sayıda kamu sağlık çalışanı greve gitti.

Zimbabve hükümetinin 17 Ocak'ta yaptığı yüzde 100 zam teklifini yetersiz bularak reddeden sağlık çalışanları, çatı sağlık sendikası Zimbabve Sağlık Apeks Konseyi (ZHAC) öncülüğünde 20 Haziran'dan itibaren başlatılan greve katıldı.

ZHAC'tan yapılan açıklamada, grevin düşük maaşları ve kötü çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

ZHAC'a göre, 2018'den bu yana 4 binden fazla sağlık çalışanı kötü çalışma koşulları nedeniyle kamudaki görevlerinden istifa etti.

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Kaynak: AA

Güney Afrika, Zimbabwe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zimbabve'de kamu sağlık çalışanları greve gitti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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