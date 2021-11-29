Zimbabve'de Koronavirüs gölgesinde günlük yaşam - Son Dakika

Zimbabve'de Koronavirüs gölgesinde günlük yaşam
29.11.2021 11:34
Başkent Harare'den görüntüler Dezenfektan kullananlar Yürütüş yapan vatandaşlardan detaylar HARARE - Afrika'nın güneyinde görülen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "Omikron" olarak isimlendirilen süper varyantı, küresel düzeyde endişeye neden oldu.
Başkent Harare'den görüntüler
Dezenfektan kullananlar
Yürütüş yapan vatandaşlardan detaylar HARARE - Afrika'nın güneyinde görülen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "Omikron" olarak isimlendirilen süper varyantı, küresel düzeyde endişeye neden oldu. Birçok ülke, yeni varyant sebebiyle aralarında Zimbabve'nin de bulunduğu 7 Afrika ülkesiyle geliş gidişleri askıya aldı. Başkent Harare'deki bazı vatandaşların virüsten korunmak için maske takıp günlük hayatlarına devam ettiği görüldü.
Son Dakika 11:26 Esnafın umudu taksit ve vadelerin artırılmasında! 11:23 Kardeşiyle kocasının ilişkisini, arabada bulduğu cinsel gücü artırıcı hap sayesinde öğrendi 11:18 "Eskortluk yapmak zorunda kalacağım" sözleriyle gündem olan Aygün Aydın'dan cesur pozlar 10:40 Dövizle borçlananlara uyarı: Vakit kaybetmeden 'uyarlama' talebinde bulunun 10:08 Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde 09:20 Yargı'ya bu sahne damga vurdu! Aşkını ilan eden Ceylin umduğunu bulamadı! 08:48 MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu 08:32 MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!